Морську науковицю та популяризаторку науки Ванессу Піротту назвали австралійкою року 2027 року в австралійському штаті Новий Південний Уельс. Вона представлятиме штат у національній відзнаці Australian of the Year, лауреата якої оголосять 25 січня, повідомляє ABC News Australia.

Дослідження китів

Піротта спеціалізується на морській науці та дослідженні китів. Вона започаткувала методи оцінювання здоров'я цих тварин за допомогою дронів, які збирають зразки виділень із дихал китів, коли ті виринають на поверхню, щоб вдихнути повітря.

П'ять років тому науковиця також заснувала громадський науковий проєкт Wild Sydney Harbour. Його учасники повідомляють про спостереження за морськими тваринами, щоб сформувати уявлення про різноманіття фауни гавані Сіднея. Піротта підтримує жінок, які обирають кар'єру у сферах STEAM, і співпрацює з групою рейнджерів корінних народів Gamay Rangers у затоці Ботані для моніторингу морських популяцій.

За словами Піротти, людям потрібно краще розуміти морське середовище довкола них, а вона прагне ділитися знаннями, щоб вони могли діяти впевненіше.

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Інші лауреати штату

Молодим австралійцем року в Новому Південному Уельсі став засновник Community Shark Bite Kits Денні Шоутен. Його набори для надання допомоги після укусів акул містять турнікети, компресійні бинти, рукавички та інструкції. Такі набори доступні вже більш ніж на 350 пляжах Австралії.

Старшим австралійцем року штату назвали 84-річного лікаря Девіда Кука, який понад шість десятиліть лікує жителів віддалених і регіональних районів. Він поєднував медичну практику з авіацією у Royal Flying Doctor Service та нині продовжує працювати лікарем загальної практики в Порт-Макворі й Саут-Вест-Рокс.

Нагороду «Місцевий герой» отримали Джилл Ешлі та Пол «Фетті» Айрленд — засновники благодійної організації Shoretrack. Вона допомагає молоді, яка втратила зв'язок із навчанням або роботою, у долині Намбукка через практичне професійне навчання. За п'ять років організація допомогла понад 750 людям.

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