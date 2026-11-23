Дослідники Кембриджського університету та Університетського коледжу Лондона у Великій Британії реконструювали розвиток гострого мієлоїдного лейкозу протягом життя пацієнток. У двох третинах проаналізованих випадків перша мутація, що сприяла розвитку раку, за оцінками вчених, виникла до 20-річного віку. В окремих випадках такі зміни могли передувати встановленню діагнозу більш як на 50 років. Про результати дослідження, опублікованого в журналі Nature, повідомляє ScienceDaily.

Зразки крові до встановлення діагнозу

Науковці вивчили зразки крові 47 жінок, у яких згодом діагностували гострий мієлоїдний лейкоз; середній вік на момент встановлення діагнозу становив 72 роки. Їх порівняли зі зразками 46 схожих за характеристиками жінок, у яких рак крові не виявили. Матеріали походили з британського дослідження скринінгу раку яєчників UKCTOCS, учасниці якого здавали кров щороку протягом періоду до 11 років.

Дослідники застосували високочутливе секвенування ДНК та математичні моделі, щоб оцінити час появи мутацій, темпи розмноження змінених клітин і їхню конкуренцію з іншими клітинами крові. Деякі зразки були відібрані за 15 років до діагностування захворювання. Водночас у науковців не було зразків крові, отриманих безпосередньо в момент встановлення діагнозу.

Прискорення росту клонів

На ранніх етапах популяції змінених клітин зростали повільно: іноді для подвоєння їхньої кількості були потрібні роки. З накопиченням додаткових мутацій темпи зростання прискорювалися. За підрахунками авторів, кожна нова мутація, здатна стимулювати розвиток раку, зазвичай збільшувала темп росту приблизно у два-три рази. Після появи чотирьох таких мутацій клітинні популяції могли подвоюватися за тижні, а не роки.

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Щонайменше у третині випадків лейкозу одна група мутованих клітин значно розросталася й домінувала в крові задовго до діагнозу. Такий процес у дослідженні назвали соматичним витісненням. У контрольній групі жінок без раку крові такого патерну не зафіксували. Аналіз даних UK Biobank також пов’язав ознаки цього процесу із суттєво вищим ризиком гострого мієлоїдного лейкозу.

Можливості раннього виявлення

Автори роботи вважають, що вимірювання темпів росту клонів мутованих клітин за кількома зразками крові потенційно може допомогти оцінювати ризик на роки або десятиліття вперед. Математичні моделі припускають, що навіть помірне уповільнення росту клонів високого ризику протягом десяти й більше років могло б знизити імовірність розвитку хвороби. Проте для перевірки, чи здатне таке втручання безпечно запобігати лейкозу в людей, потрібні клінічні дослідження.

Не всі випадки мали тривалий період виявних змін: приблизно в кожному п’ятому випадку популяції мутованих клітин ставали виявними лише за один-два роки до діагнозу.

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