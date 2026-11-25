Науковці Массачусетського технологічного інституту разом із колегами описали можливий спосіб виявлення гіпотетичних первинних чорних дір — через незвичайні вибухи зір, усередину яких вони могли потрапити. Як повідомляє ScienceDaily, дослідження опублікували в журналі The Astrophysical Journal.

Первинні чорні діри, за припущенням учених, могли утворитися в перші частки секунди після Великого вибуху внаслідок колапсу надщільних ділянок матерії. Вони залишаються гіпотетичними об’єктами, однак можуть становити значну частину темної матерії. Частина таких чорних дір могла пережити випаровування через випромінювання Гокінга: об’єкт розміром приблизно з атом міг би мати масу астероїда — близько мільйонної частки маси Землі.

Як чорна діра може опинитися в зорі

За розрахунками команди, сама зоря зазвичай не здатна захопити первинну чорну діру, що пролітає поруч. Для цього потрібен третій об’єкт — наприклад, зоря-компаньйон або планета, які змінять гравітаційну взаємодію. Тоді чорна діра може багаторазово проходити крізь зорю, втрачати орбітальну енергію через взаємодію із зоряною речовиною та поступово зміщуватися до її ядра.

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Цей процес, за моделями, може тривати від тисяч до мільйонів років. Після осідання в центрі зорі чорна діра почне поглинати навколишню речовину. Симуляції показали, що більша частина енергії газу, який падає до чорної діри, може потрапляти в неї, а не нагрівати речовину навколо. Це здатне пришвидшити її ріст порівняно з попередніми оцінками.

Який сигнал шукатимуть телескопи

За кілька мільйонів років чорна діра може поглинути близько 1% маси зорі. Якщо зоря швидко обертається, речовина біля чорної діри утворить акреційний диск. На цій стадії сама чорна діра може мати розмір у кілька метрів, а взаємодія диска, обертання та магнітного поля здатна породити потужні струмені речовини з її полюсів.

Такі струмені, за прогнозом дослідників, можуть прорватися крізь зорю та зруйнувати її за кілька десятків секунд. Спалах мав би супроводжуватися синім і ультрафіолетовим випромінюванням, а також рентгенівськими та гамма-променями. Згодом могли б з’являтися оптичне, інфрачервоне й радіовипромінювання. Учені вважають, що подібні сигнали потенційно можна зафіксувати наявними телескопами навіть у далеких галактиках, хоча для підтвердження походження спалаху потрібно буде дослідити властивості самої зорі.

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