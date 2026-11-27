Дослідники Массачусетського технологічного інституту розробили підхід, який у випробуваннях на мишах дав змогу застосувати токсичний протипухлинний препарат каліхеаміцин проти бактеріальної пневмонії та уникнути ознак ураження печінки. Як повідомляє News-Medical, роботу опублікували в журналі Nature Communications.

Каліхеаміцин пошкоджує ДНК клітин. Його застосовують для лікування деяких видів раку, однак токсичність не дозволяла розглядати цю сполуку як антибіотик. Дослідники вирішили зменшити небажаний вплив препарату за допомогою двох компонентів: системи цільової доставки та білка, який нейтралізує ліки поза осередком інфекції.

Доставка до осередку інфекції

Науковці приєднали молекули каліхеаміцину до невеликого білка, що зв’язується з альбуміном — білком, який циркулює в крові та переносить інші молекули. Молекула препарату з’єднана з білком-носієм лінкером, який може розщеплювати фермент нейтрофільна еластаза. Його виробляють нейтрофіли — імунні клітини, що накопичуються в місцях інфекції.

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Після потрапляння комплексу до інфікованої тканини фермент має вивільнити каліхеаміцин, аби той знищував бактеріальні клітини. Під час початкових випробувань така форма препарату очищала інфекцію в мишей і була менш токсичною для печінки, ніж незв’язаний препарат, але рівень ушкодження органа все ще був зависоким.

Білок для нейтралізації препарату

Щоб додатково знизити токсичність, команда використала CalU19 — захисний фермент бактерії Micromonospora echinospora, яка виробляє каліхеаміцин. Білок модифікували так, щоб він також зв’язувався з альбуміном і циркулював у крові. За задумом авторів, він мав перехоплювати та нейтралізувати молекули ліків, які залишили місце інфекції, перш ніж вони потраплять до печінки чи інших органів.

Комбінацію препарату та білка-антидоту перевірили на мишах із пневмонією, спричиненою Pseudomonas aeruginosa або Staphylococcus aureus. В обох моделях вона усувала інфекцію та не викликала ознак ушкодження печінки. У лабораторних тестах кон’югат також знищував метицилін-резистентний Staphylococcus aureus, Escherichia coli та Klebsiella pneumoniae. Автори роботи планують шукати антидоти й для інших антибіотиків, застосування яких обмежене токсичністю для нирок або інших органів.

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