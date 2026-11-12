Науковці назвали TREM2 у макрофагах потенційною мішенню при ендометріозі — News-Medical

Дослідники назвали макрофаги, що експресують рецептор TREM2, потенційною мішенню для майбутніх методів лікування ендометріозу. Роботу опублікували в журналі Advanced Science, повідомляє News-Medical.

Ендометріоз — хронічне запальне захворювання, за якого тканина, подібна до слизової оболонки матки, росте поза маткою. За даними матеріалу, хвороба вражає близько 200 мільйонів жінок репродуктивного віку та може спричиняти біль, безпліддя і підвищувати ризик раку яєчників. Гормональна терапія допомагає контролювати біль і ріст такої тканини, однак іноді є неефективною, а захворювання може рецидивувати.

Зміни в імунних клітинах

Автори проаналізували зразки пацієнток з ендометріозом методом секвенування РНК окремих клітин. Вони виявили більшу кількість макрофагів із рецептором TREM2 порівняно з контрольними зразками. Макрофаги — клітини імунної системи, які знищують інфекційні агенти, ракові клітини та клітинні рештки, а також впливають на адаптивну імунну відповідь.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У зразках пацієнток також виявили термінальне виснаження CD8+ T-клітин і природних кілерів, або NK-клітин. Їхня здатність знищувати пошкоджені чи чужорідні клітини була зниженою. Науковці припустили, що TREM2-позитивні макрофаги пригнічують роботу цих клітин.

Перевірка на клітинах і мишах

Гіпотезу перевірили в культурах клітин, використовуючи макрофаги мишей із TREM2 та без цього рецептора. Дослідники також визначили пару ліганд-рецептор, через яку TREM2-позитивні макрофаги можуть взаємодіяти з CD8+ T-клітинами. Порушення функції CD8+ T-клітин пов’язали з аутофагією — процесом клітинного перероблення.

У мишей без TREM2 посилювалася цитотоксична активність CD8+ T-клітин і NK-клітин, а також спостерігався захист від росту ендометріальної тканини. Старший автор роботи Гоюнь Ван зазначив, що результати можуть відкрити шлях до розроблення негормональних підходів. Водночас для клінічного застосування потрібні подальші дослідження: зокрема, слід оцінити безпечність пригнічення TREM2 для імунної регуляції та репродуктивних тканин і підтвердити висновки на більших групах пацієнток.

Читай нас у