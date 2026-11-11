Науковці описали відносно збережені рифи двох атолів Маршаллових Островів — ScienceAlert

На коралових атолах Бікар і Бокак на Маршаллових Островах дослідники описали одні з найбільш збережених морських екосистем центральної частини Тихого океану. Експедиція 2023 року вивчала рифи, глибоководні ділянки, колонії морських птахів, рослинність і місця гніздування черепах. Як повідомляє ScienceAlert, минулого року обидва атоли оголосили першим національним морським заповідником Маршаллових Островів.

Риби та акули

Під час польових досліджень науковці зафіксували 266 таксонів рифових риб із 38 родин. На Бокаці біомаса риб була вищою, ніж на Бікарі. Найбільшу окрему частку біомаси на зовнішніх рифах становили акули: 26,8% на Бікарі та 33,9% на Бокаці.

За допомогою підводних апаратів дослідники також задокументували 138 таксонів риб на глибинах до 275 метрів. Автори зазначили, що 14 груп могли бути раніше не зафіксованими для Маршаллових Островів. Глибоководні камери окремо зареєстрували ще 79 груп риб на більших глибинах.

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Птахи, черепахи та загрози

На атолах дослідники задокументували 17 видів морських птахів. Також вони зафіксували 71 слід виходу черепах на берег і 132 гніздові ями, переважно на Бікарі. Бікар розташований більш ніж за 100 кілометрів від найближчого заселеного атолу, а Бокак — майже за 400 кілометрів від людей.

Автори наголошують, що ці екосистеми є «відносно збереженими», а не цілком незайманими. Під час досліджень 2023 року на обох атолах жили інтродуковані полінезійські пацюки. Крім того, ізольовані рифи не захищені від потепління води, знебарвлення коралів та закиснення океану. Результати дослідження опублікували у Frontiers in Marine Science.

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