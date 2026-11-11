Науковці оцінили ризик цунамі від нестійкого схилу в Гренландії — ScienceAlert

Науковці проаналізували два нестійкі гірські схили у фіордовій системі Уумманнак у Гренландії, обвали яких можуть спричинити цунамі та загрожувати прибережним поселенням. Як повідомляє ScienceAlert, результати аналізу опублікували в журналі Communications Earth & Environment.

Найближча загроза для Уккуссіссата

Найбільш нагальним дослідники, серед яких геологиня Марі Кайдінг, вважають схил у фіорді Кангерлуарсук. За їхніми оцінками, можливий зсув може перемістити близько 30 млн кубометрів гірської породи. До 2015 року цей схил був ледь помітним, однак відтоді швидко розвивався і, можливо, прискорювався.

Автори роботи припускають, що схил може обвалитися повністю або частково протягом найближчих років чи десятиліть, хоча точний час такого зсуву залишається дуже невизначеним. У разі обвалу хвиля може досягти поселення Уккуссіссат, розташованого приблизно за 25 км, уже через шість хвилин. Висота заплеску хвилі там може становити від 3 до 7 метрів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Схил у фіорді Каррат

Ще один великий нестійкий схил розташований у фіорді Каррат, приблизно за 3 км на захід від місця зсуву 2017 року. Його площа над рівнем моря становить 2,65 млн квадратних метрів, а обсяг потенційно нестійкого матеріалу дослідники оцінюють приблизно у 400 млн кубометрів. Вони називають його одним із найбільших у світі закартованих активних нестійких схилів.

У 2017 році зсув на горі Умміаммакку у фіорді Каррат спричинив цунамі, яке досягло села Нуугаатсіак. Висота заплеску хвилі сягнула близько 10 метрів, загинули чотири жителі, ще дев'ятеро дістали травми. Село після цього лишається покинутим.

Дослідники не виключають обвалу всього схилу у фіорді Каррат, хоча його глибинна деформація відбувається повільно й тривалий час. За їхніми розрахунками, така подія могла б викликати хвилю із заплеском понад 10 метрів на відстані більш як 100 км. Науковці вважають, що деградація багаторічної мерзлоти, пов’язана з глобальним потеплінням, може збільшувати частоту й масштаб таких подій в Арктиці та високогірних районах.

Читай нас у