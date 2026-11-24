Дослідники описали тривимірну будову комплексу іонотропного рецептора малярійного комара Anopheles stephensi, пов’язаного з кислотами зі шкіри людини. Як повідомляє Nature, ці структури пояснюють, як зв’язування кислоти активує рецептор і запускає електричний сигнал, що допомагає комасі рухатися до людини.

Як комарі розпізнають людину

Самки комарів використовують кілька сенсорних систем для пошуку хазяїна, кров’ю якого вони живляться. Однією з таких систем є іонотропні рецептори — група білків, здатних виявляти кислі сполуки в людському поті. Саме ці речовини роблять запах поту кислуватим.

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Автори дослідження показали, що після приєднання кислоти рецептор змінює стан і відкриває пору, через яку проходять іони. Це створює електричний сигнал, пов’язаний із напрямком руху комара до людського хазяїна.

Можливе застосування результатів

Отримані структури демонструють молекулярний механізм розпізнавання кислот, пов’язаних із запахом людської шкіри. На думку авторів огляду в Nature, ці дані можуть надихнути підходи, спрямовані на послаблення привабливості людей для комарів, що переносять малярію.

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