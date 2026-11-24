Сполучені Штати за останні п’ять років додавали в середньому близько 500 миль високовольтних ліній електропередачі на рік — це приблизно вдесятеро менше від темпів, які дослідники вважають потрібними для майбутнього попиту на електроенергію. Для потроєння міжрегіональної мережі до 2050 року країні необхідно прокладати близько 5 тис. миль таких ліній щороку, повідомляє ScienceDaily.

Про проблему йдеться в матеріалі Policy Forum, опублікованому в журналі Science. Його підготували дослідники енергетичної політики з Університету Карнегі — Меллона та Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Мадлен Йозвяк, Девід Дж. Віктор і М. Грейнджер Морган. За їхньою оцінкою, попит на електроенергію зростає через поширення електромобілів, збільшення споживання у важкій промисловості та стрімке розширення дата-центрів.

Проблема погоджень, а не технологій

Високовольтні лінії передають значні обсяги електроенергії на великі відстані — від генерувальних об’єктів до громад і підприємств. З’єднання регіональних електромереж дає змогу перерозподіляти електрику між територіями, коли місцевого виробництва бракує. Більші та краще пов’язані мережі, за наведеними в матеріалі дослідженнями, можуть знизити витрати споживачів і ризик масштабних відключень.

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Автори вважають, що головні перешкоди для модернізації мережі мають політичний і регуляторний характер. Дозволи на великі проєкти розподілені між федеральними відомствами, владою штатів, місцевими органами та приватними компаніями. Чинні енергетичні компанії також можуть бути не зацікавлені в сильніших міжрегіональних зв’язках, адже це посилює конкуренцію між постачальниками електроенергії.

Запропоновані рішення

Дослідники пропонують федеральним органам ефективніше застосовувати наявні повноваження: визначати важливі коридори електропередачі та врегульовувати спори, що заважають погодженню проєктів на рівні штатів. Серед технічних рішень вони назвали заміну провідників на наявних лініях сучасними матеріалами, системи високовольтної передачі постійного струму та підземні кабелі вздовж автомобільних і залізничних коридорів. На думку авторів, такі технології можуть подвоїти або потроїти пропускну здатність мережі.

Також автори радять США вивчати міжнародний досвід спорудження далекомагістральної інфраструктури та створити президентсько-конгресову комісію з питань електропередачі. Вона могла б запропонувати зміни до законів штатів і федерального законодавства, розглянути ширші повноваження для Федеральної комісії з регулювання енергетики та розробити фінансові стимули для компаній, що будують нові лінії, і громад, які розміщують таку інфраструктуру.

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