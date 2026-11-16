Науковці посилили активність здорової копії гена у моделях аутизму — News-Medical

Дослідники UCLA Health у лабораторних моделях людських клітин мозку показали, що посилення активності здорової копії гена може частково компенсувати наслідки мутацій, пов’язаних з аутизмом. Робота стосувалася генів CHD8 і SCN2A та проводилася на культурах збуджувальних нейронів і кортикальних органоїдах — структурах, що відтворюють окремі аспекти раннього розвитку мозку.

Про результати дослідження, опублікованого в журналі Nature Neuroscience, повідомляє News-Medical. Науковці використали модифікований CRISPR-A не для редагування чи заміни дефектного гена, а для активації залишеної здорової копії. Вони впливали на енхансери — ділянки ДНК, які регулюють час і рівень експресії генів.

Результати для двох генів

У моделях із мутаціями CHD8 активація здорової копії гена зменшила аномальне розростання органоїдів, сприяла дозріванню клітин і наближала активність генів до типових рівнів. Ген CHD8 бере участь у регуляції інших генів, важливих для розвитку мозку.

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У моделях з мутаціями SCN2A підхід відновив значну частину нормальної електричної активності нейронів. Водночас деякі тонші електричні характеристики нормалізувалися лише в окремих клітинних лініях. SCN2A необхідний нейронам для генерування електричних сигналів.

Поки що лише лабораторний етап

Ефект спостерігали лише в клітинах із мутаціями: у здорових клітинах активність цільових генів не зростала, а сусідні гени не зазнали впливу. Дослідники також встановили, що результат залежав від часу втручання, що може вказувати на важливість певних етапів розвитку.

Автори наголошують, що це доказ концепції, а не готовий метод лікування. Усі експерименти проводилися в лабораторних моделях, а ступінь наближення експресії генів до нормального рівня різнився між клітинними лініями. Для потенційного застосування підходу необхідно розробити безпечні способи доставлення системи до мозку та перевірити її ефективність після ранніх етапів розвитку.

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