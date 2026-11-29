Науковці пов’язали роботу проєкту захоплення та зберігання вуглекислого газу Quest CCS у центральній Альберті, Канада, з десятиліттям сейсмічної активності. Аналіз виявив зв’язок із землетрусами магнітудою 4,1 та 4,3 — найбільшими поштовхами, які пов’язували зі зберіганням CO2 у глибокому солоному водоносному горизонті, повідомляє ScienceAlert.

Поштовхи за десятки кілометрів від свердловин

Проєкт Quest CCS, який експлуатує Shell Canada, почав роботу в серпні 2015 року. Вуглекислий газ закачують на глибину 2,1 км у пористий водоносний шар пісковику, перекритий непроникними породами. Щороку під землю спрямовують близько 1 млн тонн CO2; загалом там уже зберегли понад 10 млн тонн газу.

Дослідники проаналізували сейсмічні дані регіону з 1985 року. За три десятиліття до початку закачування тут зафіксували лише один землетрус магнітудою 2,5 або більше, тоді як протягом наступного десятиліття — понад десять. Власна система моніторингу Shell Canada також зареєструвала понад 800 сейсмічних подій, більшість із яких були надто слабкими, щоб їх відчули люди.

За оцінкою авторів роботи, частота землетрусів після запуску закачування зросла у 20–40 разів. Поштовхи з часом ставали віддаленішими від нагнітальних свердловин, що, на думку науковців, відповідає поширенню підвищеного тиску в породах і реактивації наявних геологічних розломів у давніх породах під резервуаром.

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Тиск може зростати і після зупинки робіт

1 квітня 2026 року землетрус магнітудою 4,1 стався поблизу містечка Бон-Аккор, приблизно за 35 км від свердловин Quest. Поштовхи відчували й в Едмонтоні, розташованому приблизно за 70 км від місця закачування. 9 травня поблизу Васкатенау зафіксували землетрус магнітудою 4,3.

Моделювання показало, що навіть за припинення закачування 1 травня 2026 року тиск у районі землетрусу біля Бон-Аккора міг би зростати приблизно до 2033–2035 років. Якщо робота триватиме за планом до 2040 року, зростання тиску може продовжуватися до 2044–2045 років. Автори також розрахували, що за незмінного режиму роботи сейсмічна активність може досягти центру Едмонтона до 2032 року, однак дві моделі дали різні оцінки тиску під містом.

Дослідження опубліковане в журналі Geophysical Research Letters. Науковці зазначили, що детальне вивчення випадку Quest CCS може допомогти безпечніше проєктувати та контролювати майбутні об’єкти зі зберігання вуглекислого газу.

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