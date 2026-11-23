Міжнародна група дослідників розробила алгоритми, що значно швидше знаходять розфарбування для карт за теоремою чотирьох кольорів. Згідно з цією теоремою, для будь-якої карти достатньо чотирьох кольорів, щоб сусідні регіони не мали однакового кольору. Про новий підхід повідомляє ScienceAlert.

Лінійний час обчислення

Англійський математик Френсіс Гатрі вперше висловив припущення про можливість такого розфарбування у 1852 році, а повне доведення представили лише 1976 року. У 1997 році з’явилося доступніше доведення, яке менше залежало від складних для перевірки комп’ютерних обчислень. Водночас його алгоритми потребували багато часу для опрацювання великих карт.

Новий метод переводить завдання з квадратичного до лінійного часу обчислення. Це означає, що за десятикратного збільшення кількості регіонів час обчислення зростатиме приблизно вдесятеро, а не в сто разів, як у попередньому алгоритмі.

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Пошук звідних конфігурацій

В основі підходу лежить пошук у карті так званих звідних конфігурацій — структур, від яких можна почати обчислювати чотирикольорове розфарбування. Що більше таких початкових структур вдається знайти, то швидше відбувається розрахунок. Метод також дає змогу спочатку спростити структуру карти, а потім додавати складніші елементи та коригувати кольори.

Дослідники поєднали математичні методи зі структурами даних у двох роботах, одну з яких представили на симпозіумі IEEE з основ теоретичної інформатики. На їхню думку, підхід може бути корисним не лише для площинних карт, а й для інших поверхонь з отворами, зокрема подібних до плавального круга чи ементальського сиру.

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