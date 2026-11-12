Науковці профілювали 25 млн клітин для карти базальних гангліїв — STAT News

Масштабна наукова співпраця підготувала найдетальнішу на сьогодні карту базальних гангліїв — ділянки мозку, пов’язаної з низкою психіатричних і неврологічних розладів. За даними STAT News, дослідники профілювали понад 25 мільйонів клітин.

Типи клітин у базальних гангліях

Зібрані дані дали змогу скласти перелік типів клітин, наявних у базальних гангліях, та описати їхнє розташування. Під час роботи науковці також виявили новий тип нейронів, який може відігравати роль у шизофренії.

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Попередні результати генної терапії

Дослідники визначили типи клітин, пов’язані з депресією, біполярним розладом і посттравматичним стресовим розладом. Автори роботи отримали попередні докази, що детальніше розуміння типів мозкових клітин може допомогти зробити терапію точнішою.

У моделях хвороби Паркінсона на мишах генна терапія, розроблена для підгрупи клітин базальних гангліїв, була такою ж ефективною, як і ширший підхід. Водночас вона виявилася безпечнішою.

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