Науковці RPI створили ШІ для скринінгу ранніх ознак хвороби Паркінсона — News-Medical

Науковці Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) розробили систему штучного інтелекту Quest2Dx для скринінгу людей, які можуть мати ранні ознаки хвороби Паркінсона. Модель аналізує відповіді у великих анкетах про стан здоров’я та має допомогти лікарям раніше скеровувати таких пацієнтів на подальше обстеження, повідомляє News-Medical.

Результати роботи команди під керівництвом завідувача кафедри біомедичної інженерії RPI Пінкуня Яня опублікували в журналі Nature Aging. Автори наголошують, що Quest2Dx не призначена для встановлення діагнозу: її мета — виокремлювати людей, яким може знадобитися спеціалізоване тестування ще до появи виражених рухових симптомів.

Анкети замість інвазивних процедур

Хвороба Паркінсона може бути наявною роками до появи помітних фізичних проявів. Серед потенційних ранніх ознак дослідники назвали втрату нюху, розлади сну, труднощі з письмом і зміни настрою. Такі симптоми можуть сприймати як незначні, через що звернення до невролога іноді відкладається.

Для навчання моделі використали дані Parkinson’s Precision Medicine Initiative, а для перевірки — окремий набір даних Fox Insight Study. Анкета PPMI містить 187 запитань, тоді як опитувальник Fox Insight має понад 300 пунктів. Дослідники зазначили, що респонденти часто пропускають частину відповідей, а традиційні алгоритми машинного навчання можуть помилятися, намагаючись автоматично заповнити пропуски.

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Модель враховує зміст відповідей

За словами авторів, Quest2Dx використовує велику мовну модель для розуміння значення та контексту запитань і відповідей, а не лише їхньої позиції в анкеті. Це дає змогу працювати з опитувальниками, де запитання сформульовані або розміщені по-іншому, навіть якщо модель навчали на іншій анкеті.

Система також визначає, які поєднання відповідей є найінформативнішими для конкретної людини. Серед таких факторів були труднощі з повсякденними діями — наприклад, вставанням з ліжка або прийомом їжі, а також контакт із промисловими розчинниками та знежирювачами. Дослідники застерегли, що жодна окрема відповідь не є діагностичною, оскільки згадані ознаки можуть супроводжувати й інші захворювання.

Команда сформувала скорочену анкету з 30 запитань, які Quest2Dx визначила як найважливіші. За даними авторів, модель із таким опитувальником була майже такою ж точною у прогнозуванні хвороби Паркінсона, як і під час роботи з повними анкетами. Водночас розробники вказали, що система потребує подальшого вдосконалення, оскільки може давати хибнопозитивні та хибнонегативні результати.

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