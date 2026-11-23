Міжнародна команда науковців створила біофізичні цифрові моделі мозку 6 986 людей, щоб досліджувати зв’язки між старінням, нейродегенеративними захворюваннями та умовами довкілля, повідомляє News-Medical. До вибірки увійшли люди віком від 18 до 100 років із 16 країн.

Як працюють цифрові моделі

Для кожного учасника дослідники використали дані функціональної магнітно-резонансної томографії та побудували комп’ютерну модель 90 пов’язаних ділянок мозку. Її параметри коригували так, щоб змодельовані МРТ-сигнали якомога точніше відповідали закономірностям, зафіксованим у записах мозкової активності учасника у стані спокою.

Такі моделі дають змогу оцінювати можливі механізми, що лежать в основі МРТ-сигналів: рівень і мінливість нейронної активності, а також баланс між збудженням і гальмуванням нейронів. Оцінена моделями збудливість окремих ділянок корелювала з обсягом сірої речовини — незалежним показником, що, за даними дослідників, свідчить про відповідність моделей реальним даним.

Команда також повідомила, що відкриє код і параметри моделей, аби інші науковці могли відтворювати аналіз та розробляти нові віртуальні експерименти.

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Відмінності за віком і діагнозом

Вік найтісніше пов’язували з тим, наскільки регулярними або непередбачуваними були коливання змодельованої нейронної активності в часі. Відмінності між здоровими учасниками та людьми з легкими когнітивними порушеннями, хворобою Альцгеймера або лобно-скроневою дегенерацією стосувалися одразу кількох параметрів: рівня активності, її варіативності та балансу сигналів, що стимулюють або стримують нейрони.

Лобно-скронева дегенерація продемонструвала найбільше загальне відхилення від профілю здорових учасників. Водночас це не означало однаково вищу чи нижчу активність у всіх ділянках мозку.

Зв’язки з умовами життя

Аналіз довкілля виявив асоціації у семи з десяти досліджених сфер. Найвиразніші зв’язки стосувалися показників демократичних умов, якості ґрунту й води та забруднення повітря. Результати зберігалися після врахування віку, статі, діагнозу, країни, МРТ-сканерів і якості даних.

Окремий аналіз соціальних даних учасників також вказав на зв’язки з доступом до медичної допомоги, досвідом дитинства та фінансовими обставинами. Наступним кроком має стати перевірка, чи здатні такі моделі передбачати зміни, які спостерігаються в людей з часом або після втручань. Дослідження опублікували в журналі Nature Biomedical Engineering.

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