Науковці St. Jude Children's Research Hospital створили атлас білків для окремих типів клітин мозку, дослідивши мозок мишей із двох моделей хвороби Альцгеймера. Вони проаналізували понад 13 тисяч білків у клітинах різних типів та у тварин різного віку, повідомляє News-Medical.

Тисячі раніше не зафіксованих змін

Команда виявила понад 3 тисячі білків, рівень яких змінювався у різних типах клітин. За даними авторів, 78% таких змін не були зафіксовані в попередніх наборах даних. Особливу увагу приділили мікроглії — клітинам, у яких експресується багато генів, пов’язаних із ризиком хвороби Альцгеймера. Майже всі виявлені в мікроглії зміни білків раніше залишалися непоміченими.

Для роботи науковці поєднали мас-спектрометрію нового покоління, секвенування РНК окремих клітин і просторові оміксні методи. Це дало змогу порівняти зміни на рівні РНК і білків, а також виявити зміни в білках, біологічних шляхах та імовірних мережах сигналізації між клітинами.

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Можливий обмін сигналами між клітинами

Порівняння даних РНК і білків показало, що деякі білки, виявлені в одному типі клітин, могли синтезуватися та виділятися іншим. Одним із прикладів став плейотропін: високий рівень його РНК зафіксували в астроцитах, тоді як високий рівень самого білка — в мікроглії. Автори припускають, що це може свідчити про міжклітинну комунікацію: регуляція гена може відбуватися в астроцитах, а після синтезу й секреції білок може виконувати функцію в мікроглії.

Дослідження опублікували в журналі Neuron. Автори назвали роботу першим відомим їм протеомним аналізом хвороби Альцгеймера з розділенням за типами клітин. Створений атлас і супровідні набори даних, за їхніми словами, можуть бути використані для подальшого вивчення механізмів захворювання.

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