Науковці створили мультимодальний атлас HypoAD, який описує зміни в гіпоталамусі людини під час старіння та хвороби Альцгеймера. Для цього вони проаналізували МРТ-дані 458 дорослих людей і склали одноядерний транскриптомний атлас на основі 614 403 ядер клітин гіпоталамуса від 17 посмертних донорів, повідомляє Nature.

Різні ділянки змінюються по-різному

Дослідники виміряли об’єми 13 структур гіпоталамуса та 12 структур поза ним. Середній вік учасників МРТ-дослідження становив 63,4 року, а 60,5% вибірки становили жінки. Загальний об’єм гіпоталамуса мав лише слабкий статистичний зв’язок із віком, тоді як окремі його ділянки демонстрували виразніші вікові відмінності.

Зокрема, об’єм латерального гіпоталамуса був меншим у старших учасників, що, за оцінкою авторів, узгоджується з віковою атрофією цієї ділянки. Водночас об’єми супрахіазматичного та дугоподібного ядер, а також паравентрикулярного, перивентрикулярного і дорсомедіального ядер гіпоталамуса мали позитивний зв’язок із віком. Автори зазначили, що для частини малих структур, зокрема супрахіазматичного ядра та мамілярного тіла, повторні вимірювання мали нижчу надійність.

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Фокус на сні, метаболізмі та пам’яті

Для клітинного аналізу команда зосередилася на трьох ділянках: дугоподібному ядрі, яке бере участь у регуляції енергетичного балансу; супрахіазматичному ядрі — головному регуляторі добових ритмів; і мамілярному ядрі, пов’язаному з ланцюгами пам’яті. У джерелі ці структури пов’язують із порушеннями сну, циркадних ритмів, метаболізму та пам’яті, які спостерігають при хворобі Альцгеймера.

Як формували групи

У порівняннях до групи хвороби Альцгеймера зараховували учасників, які мали і когнітивні порушення, і позитивний статус щодо амілоїду-β. Контрольну групу становили люди без когнітивних порушень та без ознак накопичення амілоїду-β. У всій МРТ-вибірці 30,6% учасників мали аномальний когнітивний статус, а 13,8% були позитивними щодо амілоїду-β.

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