У США науковці створили клітинний атлас базальних гангліїв — комплексу структур у глибині мозку, що бере участь у контролі рухів, ухваленні рішень, емоціях і формуванні звичок. Дослідники зіставили типи клітин та активність генів у тканинах людини, мишей, макак і мавп-мармозеток, повідомляє Cyprus Mail.

Дані про 21 мільйон клітин

Для дослідження використали тканини мозку померлих донорів. У базальних гангліях людини вчені вивчили 21 мільйон клітин, а також проаналізували мільйони клітин у трьох інших видах. Роботу провели в межах BRAIN Initiative — програми, започаткованої 2014 року за підтримки Національних інститутів здоров’я США.

Атлас поєднує кілька типів даних: відомості про активні в кожній клітині гени, інформацію про епігеном — хімічні сполуки й білки, що приєднуються до ДНК та регулюють активність генів, — а також просторові схеми розташування клітин у тканині. За словами дослідників, це перша комплексна міжвидова клітинна карта для окремої ділянки мозку.

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Застосування у вивченні хвороб

Порушення роботи базальних гангліїв пов’язують із хворобою Паркінсона, хворобою Гантінгтона, шизофренією, синдромом Туретта, біполярним розладом, обсесивно-компульсивним розладом і залежностями. Новий ресурс дає змогу визначати, які типи клітин активують певні гени та які регуляторні ділянки ДНК є активними в цих клітинах.

Серед результатів дослідження — виявлення нового типу мозкових клітин, пов’язаного зі шизофренією та біполярним розладом. Науковці також задокументували генетичні зміни в окремих типах клітин, які можуть бути важливими для вивчення аутизму, та зміни генної активності в певних клітинах, пов’язані зі старінням.

Дослідники зазначили, що атлас може стати основою для порівняння здорової та ураженої хворобою тканини, а також допомогти шукати специфічні для типів клітин мішені для генної терапії й редагування генів. Водночас методи лікування, створені на основі цих даних, з’являться ще не скоро.

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