Науковці створили багаторівневу клітинну карту генетичних механізмів, пов’язаних із хворобами коронарних артерій. Для цього вони одночасно дослідили активність генів, доступність хроматину та просторову організацію ДНК у зразках людських коронарних артерій. Про результати роботи Nature повідомляє у статті про зв’язок генетичних варіантів ризику з конкретними клітинами судин і генами-мішенями.

Дані з 44 коронарних артерій

Команда проаналізувала ядра клітин із 44 людських коронарних артерій, отриманих від донорів без серцевої недостатності та пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю під час трансплантації серця. Після контролю якості дослідники отримали дані про 126 804 ядра, що належали до 11 типів клітин.

Серед них були гладеньком’язові клітини судин, ендотеліальні клітини, фібробласти та мієлоїдні клітини. Науковці виявили 143 743 ділянки відкритого хроматину, специфічні для різних типів клітин. Такі ділянки можуть містити регуляторні елементи ДНК, які впливають на активність генів.

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Пошук генів-мішеней

Більшість генетичних варіантів, які попередні дослідження пов’язували з ризиком хвороб коронарних артерій, розташовані поза ділянками ДНК, що безпосередньо кодують білки. Це ускладнює визначення клітин і генів, через які ці варіанти можуть діяти.

Автори застосували модель single-cell enhancer-to-gene, щоб пов’язати регуляторні ділянки ДНК із генами в окремих типах клітин. Особливу увагу вони приділили гладеньком’язовим клітинам коронарних артерій та змінам регуляції генів у різних їхніх станах.

Для вивчення віддалених взаємодій у геномі дослідники також провели Hi-C-аналіз у 15 коронарних артеріях. Результати перевіряли за допомогою клітинно-специфічного Hi-ChIP-секвенування, пригнічення активності регуляторних ділянок методом CRISPRi та Perturb-seq у гладеньком’язових клітинах коронарних артерій. Робота дає змогу визначати кандидатні типи клітин і гени для подальшого вивчення механізмів хвороб судин.

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