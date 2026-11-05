Науковці створили мембрану для поділу нафти за кімнатної температури — ScienceDaily

Дослідники з Корейського передового інституту науки і технологій (KAIST) у Південній Кореї спільно з групою Технологічного інституту Джорджії продемонстрували мембрану, здатну розділяти сиру нафту за кімнатної температури. Для цього вони використали недорогу пористу мембрану з поліакрилонітрилу (PAN), повідомляє ScienceDaily. Результати роботи опублікували в журналі Nature.

Традиційно нафтопереробні заводи застосовують дистиляцію: нафту нагрівають до температури понад 350 °C, випаровують її компоненти, а потім охолоджують пари для отримання окремих фракцій. За оцінкою, наведеною в матеріалі, світова дистиляція сирої нафти щороку споживає близько 1100 ТВт·год енергії.

Нафта сама звужує пори

Під час проходження сирої нафти через пори PAN-мембрани важчі вуглеводневі молекули накопичувалися на їхніх внутрішніх стінках. Це звужувало отвори та утворювало канали завширшки менш як 2 нанометри. Через них швидше проходили легші фракції, зокрема нафта, бензин і гас, тоді як важчі компоненти затримувалися ефективніше.

Зазвичай таке накопичення речовин у порах, відоме як забруднення мембрани, вважають проблемою для фільтрації. У цьому випадку воно стало механізмом молекулярного розділення. Непокрита PAN-мембрана показала швидкість проникнення сирої нафти приблизно у 23 рази вищу, ніж попередні провідні мембрани для такого завдання, і стабільно працювала протягом 28 днів.

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Прогнозоване скорочення витрат

Автори роботи пропонують встановлювати мембрани перед наявним обладнанням для дистиляції, не замінюючи повністю інфраструктуру НПЗ. Комп’ютерне моделювання показало, що така інтеграція може знизити енергоспоживання на 31,6%, викиди вуглекислого газу — на 37,6%, споживання охолоджувальної води — на 20,7%, а операційні витрати — на 36%.

Ці показники є результатами моделювання, а не даними про вже досягнуте скорочення викидів на промислових підприємствах. Науковці також оцінюють, що широке впровадження технології в нафтопереробній і нафтохімічній галузях Південної Кореї могло б запобігати приблизно 10 млн тонн викидів парникових газів щороку.

Команда перевіряла мембрану на реальній сирій нафті, наданій HD Hyundai Oilbank. Надалі дослідники планують вдосконалювати виробництво великих мембранних модулів і перевіряти їхню надійність за тривалішої експлуатації. Серед можливих напрямів застосування названо очищення піролізної оливи, одержаної під час переробки відходів пластику, відновлення розчинників для виробництва батарей, очищення фармацевтичних сполук і виробництво біопалива.

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