Науковці створили стабільну клітинну модель, яка дає змогу досліджувати полімеразу та механізми реплікації вірусу Ебола за стандартних умов біобезпеки BSL-2. Як повідомляє News-Medical, дослідження опублікували у журналі Virologica Sinica.

Модель без живого вірусу

Робота з живим вірусом Ебола потребує лабораторій найвищого рівня біозахисту BSL-4. Однією з проблем у дослідженні вірусної полімерази L було також те, що для неї бракує надійних антитіл. Невеликі епітопні мітки дозволяють виявляти цей фермент, однак зазвичай знижують його активність.

Автори дослідження створили стабільні клітинні лінії, що містять полімеразу L зі Strep-міткою, а також вірусні білки NP, VP35 і VP30. Вони відібрали клон, який підтримував тривалу реплікацію мінігеному та утворення інфекційних вірусоподібних частинок. Такий підхід дає змогу виявляти L через мітку, не використовуючи антитіла до цього білка.

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Зв’язок із мікротрубочками

Дослідники також очищали вірусоподібні частинки та рибонуклеопротеїнові комплекси. Протеомний аналіз показав асоціацію ізоформ тубуліну з ключовими білками рибонуклеопротеїнового комплексу. Це раніше не описаний зв’язок між реплікаційним апаратом вірусу та елементами цитоскелета клітини.

Після руйнування мікротрубочок препаратом нокодазолом зростали синтез вірусної РНК, формування внутрішньоклітинних включень і вихід частинок. Тривимірна конфокальна мікроскопія показала, що такі включення розташовувалися у проміжках мережі мікротрубочок. На думку авторів, ця мережа може фізично обмежувати реплікацію вірусного геному.

Застосування системи

За словами Цзінь Чжуна зі ShanghaiTech University, стабільна система усуває потребу в BSL-4 для досліджень полімерази L і рибонуклеопротеїнових комплексів. Її можна застосовувати для скринінгу противірусних засобів, вивчення клітинних факторів та адаптувати до досліджень інших еболавірусів, зокрема вірусу Бундібугіо.

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