Науковці внесли до ембріональних стовбурових клітин лабораторних мишей 78 тисяч «літер» людського генетичного коду та створили модель рідкісної Х-зчепленої дистонії-паркінсонізму. У лабораторних культурах і живих мишей генна вставка спричинила характерні для захворювання зміни: знижений рівень білка TAF1, загибель клітин і порожнини в мозку, особливо у смугастому тілі.

Як повідомляє Live Science, дві роботи опублікували в журналі Cell. Для внесення великого фрагмента синтетичної ДНК дослідники застосували метод SwAP-In, що дає змогу змінювати значні ділянки генетичного коду. Фрагмент містив частину людської версії гена TAF1 і пов’язаний із хворобою «стрибучий ген» — ділянку ДНК, яка змінила положення в геномі та порушила роботу TAF1.

Рідкісне нейродегенеративне захворювання

Х-зчеплена дистонія-паркінсонізм переважно вражає чоловіків філіппінського походження. Хвороба особливо впливає на смугасте тіло — ділянку мозку, важливу для контролю рухів, і може спричиняти сповільнення рухів, тремор, м’язову скутість та мимовільні скорочення м’язів. У середньому симптоми з’являються приблизно у 39 років, а після їхнього початку пацієнти живуть від 13 до 16 років.

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У мишей ознаки хвороби виникали приблизно за півтора місяця, тоді як у людей захворювання розвивається роками. Автори дослідження припустили, що в людському організмі можуть існувати механізми, які певний час послаблюють наслідки дії «стрибучого гена», тоді як у мишей такого захисту немає.

Роль клітин підтримки мозку

Друге дослідження зосередилося на змінах у клітинах мозку створених мишей. Науковці виявили помітні порушення в кількості та генній активності олігодендроцитів — гліальних клітин, які виробляють мієлін. Цей жировий ізоляційний матеріал вкриває відростки нейронів і допомагає їм передавати сигнали.

Подальші експерименти показали, що мутація заважає олігодендроцитам повністю дозрівати, через що у смугастому тілі та префронтальній корі утворюється менше мієліну. Дослідники підтвердили ці спостереження на зразках мозку людей із цим захворюванням, пожертвуваних після смерті. На думку авторів, значна втрата мієлінової ізоляції може робити нейрони вразливішими до передчасної загибелі.

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