Науковці розробили інтегровану фотонну схему на основі перовськіту, яка за кімнатної температури забезпечує поляритонну лазерну генерацію, підсилення оптичного сигналу та нелінійне керування його фазою. Про результати дослідження повідомляє Nature.

Хвилеводи та ґратки в одному кристалі

Основою пристрою стали мікрометрові хвилеводи з броміду цезію і свинцю CsPbBr3, сформовані на скляній підкладці. Дослідники застосували поєднання м’якої літографії, процесів на основі поверхневого натягу та мікрофлюїдного вирощування з рідкого прекурсора. Такий метод дав змогу одночасно створювати хвилеводи завдовжки сотні мікрометрів і нанометричні дифракційні ґратки без подальшої обробки матеріалу.

У цих структурах світло сильно взаємодіє зі збудженими станами речовини — екситонами, утворюючи поляритони. Вимірювання показали два поляритонні режими, а енергія рабі-розщеплення для них становила 140 ± 10 міліелектронвольт.

Налаштовуване лазерування

Дві інтегровані ґратки утворили площинний резонатор Фабрі—Перо, який забезпечив поздовжній оптичний зворотний зв’язок у хвилеводі. За нерезонансного оптичного збудження дослідники зафіксували порогову поляритонну лазерну генерацію приблизно за щільності енергії оптичного збудження 55 мікроджоулів на квадратний сантиметр. Після проходження порога спектральна лінія випромінювання звужувалася.

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Змінюючи період ґраток від 270 до 250 нанометрів, автори змістили енергію лазерного випромінювання приблизно з 2,28 до 2,315 електронвольта. Сигнал при цьому поширювався хвилеводом і міг бути виведений через сусідні ґратки.

Підсилення та контроль фази

Окремо команда резонансно вводила в хвилевід імпульсний сигнал, а другим, нерезонансним імпульсом створювала в центральній частині структури резервуар екситонів. За достатньої густини частинок вихідний поляритонний сигнал помітно підсилювався в момент збігу імпульсів, а ефект згасав приблизно за 50 пікосекунд.

Також у схемі досягли нелінійного фазового зсуву сигналу до 2π, що відкриває можливість інтерферометричних операцій. Автори зазначають, що пороговий характер оптичного підсилення має риси, подібні до імпульсної активності нейронів, і може бути корисним для нейроморфних поляритонних пристроїв.

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