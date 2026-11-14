Науковці Тайваню заявили про ризик втручання Китаю у вибори — Taipei Times

Науковці в Тайбеї, Тайвань, заявили, що масштабні заходи Китаю на честь 126-ї річниці народження Сунь Ятсена можуть створювати можливості для втручання у вибори на Тайвані та просувати історичний наратив, який виправдовує анексію Тайваню Китаєм. Про це повідомляє Taipei Times.

Доцент Центру загальної освіти Тайбейського університету морських технологій У Се-чжи на семінарі Китайської азійсько-тихоокеанської асоціації елітного обміну заявив, що пам’ятні заходи дозволяють Пекіну формувати дискурс щодо діяльності «єдиного фронту» напередодні виборів дев’яти рівнів на Тайвані. Водночас він зазначив, що самі заходи не є остаточним доказом втручання у вибори, але суспільство має зважати на активність, спрямовану на тайванську політику.

Історичний наратив

За словами У Се-чжи, популяризація спадщини Сунь Ятсена допомагає Пекіну контролювати історичний дискурс і пов’язувати анексію Тайваню з концепцією національного відродження, яку просуває президент Китаю Сі Цзіньпін. Науковець вважає, що через такий підхід прихильників тісніших зв’язків із Китаєм можуть представляти як прихильників миру, а противників анексії Тайваню — як тих, хто нібито підриває національну єдність і мир.

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Він також сказав, що тактика «єдиного фронту» ґрунтується на ототожненні спільної історії зі спільною відповідальністю, яку згодом перетворюють на вимогу погодитися на анексію Китаєм. У Се-чжи наголосив, що визнання історичного внеску Сунь Ятсена не означає згоди тайванців на комуністичне правління, а історичні зв’язки з Китаєм не заперечують суверенітету Тайваню.

Заява про мирні переговори

Професор східноазійських студій Національного тайванського педагогічного університету Фань Ши-пін повідомив, що 260 діячів партії Гоміндан у четвер, у річницю народження Сунь Ятсена, закликали до мирних переговорів із Пекіном. Він сказав, що час оприлюднення спільної заяви колишніх політиків Гоміндану та науковців збігся з активністю Китаю в межах політики «єдиного фронту».

Фань Ши-пін заявив, що мирна угода, яку пропонують прихильники Гоміндану, означала б припинення закупівель Тайванем американського озброєння та згоду з позицією Китаю, за якою нинішня ситуація між берегами Тайванської протоки є продовженням громадянської війни в Китаї. Він назвав такі умови значною вигодою для Пекіна.

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