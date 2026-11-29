Дослідники Університету Колорадо в Боулдері, США, описали два явища, які можуть допомогти пасивно затримувати розвиток турбулентності на крилах літаків. Йдеться про надрезонанс і безрозсіювальну інтерференцію у спеціально спроєктованих матеріалах, розміщених під зовнішньою поверхнею літака. Як повідомляє ScienceDaily, результати двох досліджень опублікували в журналах Physical Review X і Proceedings of the Royal Society A.

Під час польоту повітряний потік над крилами утворює турбулентність у примежовому шарі, яка збільшує аеродинамічний опір. Це впливає на характеристики літака та його паливну ефективність. У джерелі зазначається, що комерційний літак може спалити понад 10 тисяч галонів авіаційного пального за один переліт через усю країну, тому навіть невелике зниження витрат може бути суттєвим для авіакомпаній.

Матеріали під поверхнею крила

Розробка базується на фононних підповерхневих структурах — інженерних матеріалах, які керують мікроскопічними внутрішніми коливаннями. Такі коливання пов’язані з фононами та відрізняються від руху всієї конструкції. Структури можуть взаємодіяти з потоком повітря, не змінюючи зовнішньої форми крила й не потребуючи активних пристроїв.

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Раніше подібні конструкції могли працювати лише на одній частоті. Професор аерокосмічної інженерії Махмуд І. Хуссейн і його колеги показали в обчислювальних дослідженнях, що спіральне розташування структури дає змогу впливати на коливання у ширшому діапазоні частот. Це явище науковці назвали надрезонансом.

Контроль на більшій площі

Друге явище — безрозсіювальна інтерференція — стосується розміщення багатьох таких структур у вигляді решітки. За оцінкою дослідників, це може дозволити затримувати розвиток турбулентності не в одній точці, а далі за потоком і на великих ділянках поверхні, зокрема на крилах або корпусі гіперзвукових апаратів.

Поточні результати отримали за допомогою комп’ютерних розрахунків. Водночас кілька дослідницьких груп уже створили фізичні прототипи фононних підповерхневих структур і працюють над експериментами в аеродинамічних трубах. Окрім авіації, технологія потенційно може застосовуватися для морських суден, трубопроводів і турбомашин — систем, де турбулентність впливає на рух рідин чи газів.

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