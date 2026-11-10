Науковці UC San Francisco виявили дофаміновий шлях харчових уподобань — ScienceDaily

Науковці Каліфорнійського університету в Сан-Франциско виявили дофаміновий шлях, через який сигнали з травної системи допомагають мозку поступово формувати вподобання до певних смаків. Дослідження, опубліковане в журналі Nature, може пояснювати, чому спершу неприємний смак — зокрема гірка чорна кава — з часом починає подобатися, повідомляє ScienceDaily.

Дофамін є хімічним посередником, пов’язаним із мотивацією, винагородою та навчанням. Раніше науковці здебільшого досліджували швидкі дофамінові сигнали, що виникають за секунди після контакту з винагородою. Нова робота присвячена повільнішій системі: вона реагує на поживні речовини, які вже потрапили до травного тракту, а її активність може тривати кілька хвилин.

Експерименти на мишах

Команда під керівництвом професора фізіології Закарі Найта вводила мишам безпосередньо в шлунок цукрову воду або рідину, подібну до молочного коктейлю. Це дозволило відокремити вплив поживних речовин від самого відчуття смаку. У відповідь дослідники зафіксували сильний і тривалий дофаміновий сигнал у передній базолатеральній ділянці мигдалеподібного тіла — BLA, яка бере участь в емоційній обробці інформації та навчанні через асоціації.

Коли вчені порушили роботу цього шляху, миші продовжували нормально їсти, але втрачали здатність навчатися пов’язувати незнайомий смак із надходженням калорій. У зворотному експерименті науковці штучно активували дофамінові волокна в BLA після того, як тварини куштували некалорійний смак. Після цього миші віддавали йому перевагу, хоча поживної винагороди не отримували.

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Дані про людей і ліву півкулю

Дослідники також проаналізували результати попередніх досліджень за участю людей. Психологиня Єльського університету Дана Смолл повторно оцінила дані ПЕТ-дослідження за участю 13 чоловіків, які вживали молочний коктейль або напій без калорій. Аналіз показав, що вивільнення дофаміну після надходження поживних речовин було найбільш вираженим у лівій частині BLA.

В іншому дослідженні з використанням функціональної МРТ у 38 дорослих після вживання глюкози також зафіксували підвищену активність у цій ділянці мозку. І у мишей, і в людей реакція на поживні речовини була значно сильнішою в лівій BLA, ніж у відповідній зоні правої півкулі. Причину такої асиметрії науковці ще з’ясовують.

Автори роботи зазначають, що цей механізм потенційно може стати предметом подальших досліджень щодо зміни харчових звичок. Водночас вплив препаратів класу GLP-1 на виявлений дофаміновий шлях у цій роботі не вивчали.

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