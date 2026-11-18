Науковці Університету Кордови розробили прототип перезаряджуваної цинк-повітряної батареї, у якій вітамін B12 виконує роль каталізатора хімічних реакцій. Пристрій зміг пройти до 250 циклів заряджання та розряджання, повідомляє ScienceDaily.

Вітамін закріпили на нанотрубках

Батарея виробляє електроенергію завдяки цинку та кисню з навколишнього повітря. Молекули вітаміну B12, також відомого як кобаламін, дослідники закріпили на одностінних вуглецевих нанотрубках. У центрі молекули міститься кобальт (III), який сприяє електрохімічним реакціям, необхідним для роботи батареї.

Одним із головних технічних завдань було втримати вітамін усередині пристрою. B12 добре розчиняється у воді, тоді як батарея використовує електроліт на водній основі. Для закріплення молекул на нанотрубках команда застосувала підхід, натхненний механізмом з’єднання амінокислот у білках.

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Каталізатор для заряджання

Під час розряджання каталізатор допомагає відновлювати кисень до води, а під час заряджання сприяє утворенню кисню. Саме здатність підтримувати обидві реакції робить B12 перспективним для перезаряджуваних цинк-повітряних систем.

Раніше ця дослідницька група випробовувала як каталізатори природні молекули гемоглобіну та каталази, що містять залізо. Результати нового дослідження опублікували в Journal of Materials Chemistry A.

Цинк є поширеним і придатним для перероблення матеріалом, а використання кисню з повітря може зменшити масу батареї. Такі системи використовують незаймисті електроліти на водній основі, що може знижувати ризик займання. Технологія поки перебуває на дослідницькій стадії, однак автори розглядають її як можливий напрям для накопичення енергії з відновлюваних джерел.

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