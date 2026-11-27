Дослідники Virginia Tech розробили хімічний процес, який дає змогу перетворювати відходи полівінілхлориду (ПВХ) на поліальфаолефіни — ключовий компонент синтетичних мастил, зокрема моторних олив. Результати роботи опублікували в журналі Nature, повідомляє ScienceDaily.

Переробка складного пластику

ПВХ використовують у водопровідних трубах, віконних рамах і кредитних картках. Цей пластик складно переробляти через вміст хлору та різноманітні добавки, які надають матеріалу гнучкості, жорсткості або термостійкості. Через це значна частина відпрацьованого ПВХ потрапляє на звалища.

Для одержання мастильного матеріалу команда поміщала ПВХ у розчинник, додавала трихлорид алюмінію та альфа-олефіни — клас вуглеводнів, який застосовують у виробництві синтетичних мастил. Суміш нагрівали до 158 градусів за Фаренгейтом протягом трьох годин, після чого вилучали відносно густу мастильну оливу.

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Основа для синтетичних олив

Отримані поліальфаолефіни належать до сімейства синтетичних базових олив, які цінують за стабільність, мастильні властивості та роботу в широкому діапазоні температур. Такі матеріали використовують як основу високоефективних синтетичних моторних олив.

Керівник дослідження, хімік і інженер-хімік Гуолян Грег Лю, зазначив, що робота підтвердила можливість виробляти високоефективні мастила з пластикових відходів. Раніше його лабораторія також досліджувала перетворення інших видів пластику на поверхнево-активні речовини, які застосовують у милі та мийних засобах.

Наступний етап — масштабування

Властивості готових матеріалів оцінювали дослідники Техаського університету A&M, а хімічні розрахунки для вивчення механізму процесу виконав науковець Каліфорнійського технологічного інституту. У Virginia Tech також створили моделі для аналізу економічних і виробничих аспектів масштабування технології. Дослідники наголошують, що перенесення процесу з лабораторії на більші обсяги є наступним важливим кроком.

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