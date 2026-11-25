Науковці у Китаї зафіксували відмінності у функціональних зв’язках між ділянками мозку в людей, які жили на висоті від 1 500 метрів над рівнем моря. У дослідженні взяли участь 164 здорові дорослі, а його результати опублікували в журналі MedScience, повідомляє ScienceAlert.

Порівняли три групи учасників

Дослідники з Четвертого військово-медичного університету Китаю порівняли учасників із трьох міст: Сіаня, розташованого на висоті 400 метрів, Ланьчжоу — 1 500 метрів, і Лхаси в Тибеті — 3 600 метрів. Учасники з двох високогірних груп раніше мешкали на нижчих висотах, а середня тривалість їхнього проживання в Ланьчжоу та Лхасі становила відповідно 1,47 і 2,11 року.

Науковці виміряли насичення крові киснем та оцінили функціональну взаємодію ділянок мозку за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії. Середній рівень сатурації становив 97,1% у Сіані, 96,1% у Ланьчжоу та 91% у Лхасі.

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Зв’язок із нижчою сатурацією

Учасники з Ланьчжоу та Лхаси мали сильніші функціональні зв’язки між п’ятьма парами ділянок мозку, ніж група із Сіаня. Зокрема, ішлося про зв’язки медіальної префронтальної кори з лівою задньою тім’яною та правою дорсолатеральною префронтальною корою, задньої поясної кори з правою передньою острівцевою корою, а також між лівою і правою дорсолатеральними префронтальними ділянками та між лівою дорсолатеральною префронтальною корою і дорсальною передньою поясною корою.

Посилення таких зв’язків корелювало з нижчим рівнем насичення крові киснем. Автори припускають, що це може відображати адаптивну перебудову мереж мозку в умовах хронічної нестачі кисню — один із проявів нейропластичності. Водночас вони наголосили, що поперечний характер дослідження не дає змоги встановити причинно-наслідковий зв’язок або визначити, чи є ці зміни компенсаційною адаптацією, чи ознакою менш ефективної роботи мозкових мереж.

Дослідники також вказали на невеликий розмір вибірки та зазначили, що для перевірки висновків потрібні масштабніші дослідження. На їхню думку, результати можуть допомогти краще зрозуміти вплив високогірної гіпоксії на когнітивні функції та розробляти цільові терапевтичні підходи.

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