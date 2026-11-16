Дослідники Каліфорнійського університету в Сан-Дієго виявили зв’язок між активністю кишкового мікробіому та винятковим довголіттям у людей, а потім посилили цю активність у старих мишей за допомогою сконструйованих бактерій. Як повідомляє News-Medical, приблизно через 20 тижнів після одноразового введення бактерій у тварин поліпшилася чутливість до інсуліну та дещо покращилася толерантність до глюкози.

Роль жовчних кислот

Науковці зосередилися на тому, як кишкові мікроорганізми змінюють жовчні кислоти. Ці речовини виробляє печінка для перетравлення жирів, однак вони також беруть участь у сигнальних процесах, пов’язаних із метаболізмом, запаленням і внутрішнім біологічним годинником організму.

Кишкові бактерії виробляють ферменти гідролази солей жовчних кислот, або BSH, які хімічно модифікують жовчні кислоти. У дослідах на молодих і старих мишах старіння було пов’язане з вищою активністю мікробних ферментів BSH та інтенсивнішою модифікацією жовчних кислот.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дані про довгожителів і дослід на мишах

Дослідники також повторно проаналізували відкриті дані людської когорти: вимірювання жовчних кислот 48 молодих людей, 107 літніх людей і 125 довгожителів. У групі довгожителів співвідношення деяких модифікованих жовчних кислот було вищим, ніж у двох молодших групах. Аналіз мікробіому також виявив у довгожителів більшу поширеність гена, пов’язаного з активністю BSH, порівняно з літніми учасниками.

Для перевірки можливого ефекту вчені створили штам бактерії, природної для кишківника, здатний постійно виробляти BSH, та ввели його 82-тижневим мишам, яких вважають старими. Бактерії стабільно закріпилися в кишківнику та виробляли фермент протягом тривалого часу. Через 32 тижні у тварин також зафіксували зміни, що відповідали меншій масі тіла й жировій масі та більшій безжировій масі.

Автори наголошують, що результати не доводять причинного зв’язку між виявленими змінами мікробіому та винятковим довголіттям людей, а також не свідчать, що сконструйовані бактерії здатні подовжувати життя. Для з’ясування ролі активності BSH у здоровому старінні потрібні додаткові дослідження за участю людей.

Читай нас у