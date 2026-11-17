Науковці Орегонського державного університету в США розробили матеріал BVR-X для вловлювання діоксиду вуглецю з промислових викидів із великою кількістю водяної пари. Матеріал належить до класу металоорганічних каркасів, або MOF, і, за результатами лабораторних випробувань, зберігає здатність поглинати CO₂ за високої вологості, повідомляє ScienceDaily.

Вода не блокує поглинання CO₂

MOF — це кристалічні структури, утворені іонами металів та органічними молекулами. Вони мають мікроскопічні пори, на поверхні яких можуть адсорбуватися молекули газу. Однак для багатьох таких матеріалів водяна пара є проблемою: вона займає простір у порах, потрібний для поглинання діоксиду вуглецю, і погіршує ефективність процесу.

BVR-X має внутрішню структуру, яка переважно розділяє воду й CO₂ у різних ділянках мікропор. Завдяки цьому молекули води не конкурують із діоксидом вуглецю за місця адсорбції. Професор хімії Кіріакос Стіліану зазначив, що така організація дає матеріалу змогу працювати в умовах, ближчих до реальних промислових викидів.

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Випробування за умов, наближених до промислових

Під час лабораторних тестів BVR-X ефективно вловлював CO₂ із дуже вологого газового потоку, де концентрація діоксиду вуглецю становила лише 4%. Такий рівень характерний, зокрема, для викидів від спалювання природного газу, де виділити невелику частку CO₂ за наявності значної кількості водяної пари особливо складно.

Дослідники також встановили, що матеріал можна багаторазово використовувати: він поглинав і вивільняв CO₂ протягом десятків циклів без втрати ефективності. Це важливо для потенційного промислового застосування, оскільки системи вловлювання вуглецю потребують багаторазової регенерації сорбентів, щоб стримувати витрати.

Результати дослідження опублікували в журналі Angewandte Chemie. Науковці подали патентну заявку на розробку. У роботі також брали участь дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі, Університету Орегону та дослідницького центру ARAMCO.

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