У Японії команда біолога Сачіхіро Мацунґа з Університету Токіо створила гібридні клітини, у яких ДНК червоних водоростей інтегрувалася в хромосоми клітин хом’яка. Гібридний геном зберігався протягом понад 150 поколінь клітинних поділів. Результати дослідження опублікували в журналі Nature Communications, повідомляє ScienceAlert.

Дослідники назвали такі клітини «планімалами» — від англійських слів plant і animal. Термін Мацунґа запропонував у 2018 році для штучних тваринних клітин, поєднаних із водоростями, щоб надати їм властивостей рослин, зокрема здатності до фотосинтезу.

Як поєднували клітини

Науковці випробували два підходи. За першого клітини хом’яка поглинали клітини водоростей шляхом фагоцитозу — природного процесу захоплення клітин. Метод дав окремі стабільні клітинні лінії, але його ефективність була низькою: на 1,2 × 10⁷ клітин припадало 3,7 колонії.

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Ефективнішим виявилося штучне злиття клітин за допомогою поліетиленгліколю. Ця речовина змінювала клітинні мембрани, що дозволяло клітинам двох видів зливатися. Вихід за цього методу був приблизно у 800 разів вищим, ніж за фагоцитозу.

Фотосинтез поки не працює

За словами Мацунґа, клітини зберегли майже повний геном водоростей у багатьох поколіннях. Водночас більшість генів водоростей, що кодують білки, залишалася неактивною: виявити транскрипти вдалося лише приблизно для 4% білок-кодувальної частини геному.

Для дослідження використали червону водорість C. merolae з компактним геномом, який містить гени метаболічних функцій, відсутніх у тваринних клітинах. Наступним завданням дослідники назвали активацію цих біологічних шляхів, щоб тваринні клітини в майбутньому потенційно могли підтримувати фотосинтез, виробляти кисень і синтезувати органічні сполуки з використанням вуглекислого газу.

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