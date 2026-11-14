Науковці відстежили квантові переходи електронів у графені — ScienceDaily

Дослідники з Університету Регенсбурга, Університету Філіппа в Марбурзі та Дослідницького центру Юліха безпосередньо відстежили квантові переходи електронів між енергетичними зонами графену. Як повідомляє ScienceDaily, за достатньо сильного світлового поля імовірність таких переходів сягала 100%. Результати роботи опублікували в журналі Nature.

Переходи через енергетичну щілину

У напівпровідниках і подібних матеріалах електрони можуть перебувати лише у визначених діапазонах енергій — енергетичних зонах. Між ними розташовані заборонені енергетичні щілини, де електрони зазвичай не можуть займати стабільні стани.

Під дією інтенсивних світлових імпульсів електричне поле прискорювало електрони в графені та переводило частину з них до іншої енергетичної зони через квантовомеханічний перехід. Це явище називають переходами Ландау — Зенера — Майорани.

Вирішальним чинником є швидкість, із якою електрон наближається до енергетичної щілини під впливом електричного поля. Автори зазначають, що цей процес відрізняється від звичайного квантового тунелювання, за якого частинка проходить крізь бар’єр у фізичному просторі.

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Спостереження за надшвидкими процесами

Для експерименту команда поєднала лазерні технології з електронною мікроскопією та застосувала фотоемісійний мікроскоп, що вимірює енергію й імпульс електронів. На основі цих даних науковці створювали карти розподілу електронів за різними енергетичними станами. Метод дав змогу досліджувати процеси на часових масштабах, недоступних для звичайних методів візуалізації.

Для вимірювань використали майже бездефектні зразки графену завтовшки в один атомний шар, виготовлені в Дослідницькому центрі Юліха. Також команда застосувала так званий «повернутий» графен, який дав змогу виразніше спостерігати квантову динаміку.

Експерименти також показали, що спочатку впорядкований рух електронів поступово порушується через їхню взаємодію з кристалічною ґраткою матеріалу. Автори вважають, що метод можна застосовувати для інших квантових матеріалів і досліджувати керування їхніми електронними властивостями за допомогою світла.

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