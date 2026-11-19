Дослідники Duke-NUS Medical School і Duke University School of Medicine виявили, що цукрова молекула, яку виробляє кишкова бактерія Clostridium immunis, може посилювати витрати енергії у вісцеральній жировій тканині. Такий жир накопичується навколо внутрішніх органів і пов’язаний із ризиком метаболічних захворювань, зокрема діабету 2 типу та серцево-судинних хвороб, повідомляє News-Medical.

Молекула з фосфохоліном

У статті, опублікованій у журналі Cell Host & Microbe, науковці описали екзополісахарид — цукрову молекулу, яку виробляє C. immunis. Для її активності потрібна невелика хімічна група фосфохоліну. За даними авторів, модифікований фосфохоліном екзополісахарид сприяв меншому набору ваги та зменшенню вісцерального жиру.

Перший автор дослідження Тан Чін Ї зазначив, що цей ефект не був пов’язаний зі зменшенням споживання їжі або зі зростанням фізичної активності. Натомість молекула змінювала спосіб, у який вісцеральна жирова тканина використовує енергію.

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Зв’язок із IL-22 та UCP1

Подальший аналіз показав, що модифікований екзополісахарид знижував рівень білка IL-22, який бере участь у взаємодії імунної системи з тканинами тонкої кишки та вісцеральним жиром. Це супроводжувалося збільшенням кількості клітин із білком UCP1, що допомагає жировим клітинам вивільняти енергію у вигляді тепла.

За даними дослідників, посилення витрат енергії відбувалося саме у вісцеральному жирі, який зазвичай стійкий до сигналів, що спонукають жирові клітини витрачати енергію. Науковці також проаналізували наявні метагеномні дані 4 145 людей у різних країнах. У людей з ожирінням вони виявили менше копій гена, що додає фосфохолін, ніж у людей з індексом маси тіла нижче 25. Це спостереження вказує на зв’язок між такими бактеріальними молекулами та ожирінням, але не встановлює причинно-наслідкового зв’язку.

Наступний етап — клінічні випробування

Команда подала патентну заявку на відкриття C. immunis та виробленої нею молекули. Тепер науковці планують клінічні випробування у США, щоб перевірити, чи може вплив на цю кишкову бактерію стати підходом до лікування ожиріння.

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