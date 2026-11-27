Дослідники визначили білок SCARF2 як один із ключових чинників, що допомагають вірусу гепатиту B доставляти вірусну ДНК до ядра клітин печінки та запускати продуктивну інфекцію. Як повідомляє News-Medical, білок спрямовує ендосоми з вірусними частинками до ядерних пор і сприяє вивільненню вірусного нуклеокапсиду.

Як вірус потрапляє до ядра клітини

Вірус гепатиту B спершу зв’язується з протеогліканами гепатоцитів, а потім взаємодіє з білком NTCP на поверхні клітини. Це запускає внутрішнє захоплення вірусної частинки. Подальші процеси — її транспортування всередині клітини, вивільнення нуклеокапсиду та доставлення вірусної ДНК до ядра — досі залишалися недостатньо вивченими.

У цільовому скринінгу мембранних білків клітин печінки зниження рівня SCARF2 істотно знижувало інфікування в клітинних лініях HepG2-NTCP і HepaRG. Натомість збільшення кількості цього білка підвищувало сприйнятливість клітин до вірусу. Ефект SCARF2 був найбільш помітним на ранньому етапі інфекції та мінімальним після того, як вона вже встановилася.

Взаємодія з вірусним білком

За даними дослідження, позаклітинні домени 4–6 білка SCARF2 зв’язуються з ділянкою preS1 великого поверхневого білка вірусу. Основною ділянкою зв’язування в preS1 названо амінокислоти 69–108, а мутація в позиції 90 послаблювала взаємодію та знижувала інфекційність вірусу.

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Візуалізація клітин показала, що вірусні частинки після проникнення опиняються в ендосомах, які містять SCARF2, переміщуються до навколоядерної ділянки та накопичуються поблизу ядерних пор. За відсутності SCARF2 це накопичення порушувалося. Зниження рівня білка також обмежувало вивільнення нуклеокапсиду з ендосом, доставлення вірусної ДНК до ядра та утворення ковалентно замкненої кільцевої ДНК — матриці для розмноження вірусу й синтезу його антигенів.

Можлива мішень для майбутніх ліків

Автори розглядають SCARF2 як потенційну мішень для запобігання новим зараженням клітин вірусом гепатиту B. Зокрема, майбутні підходи можуть бути спрямовані на блокування взаємодії SCARF2 із ділянкою preS1 або на тимчасове пригнічення роботи цього білка в печінці.

Водночас такий підхід потребує оцінки безпеки: SCARF2 важливий для розвитку організму, а мутації обох його копій пов’язані із синдромом Ван ден Енде—Гупти. Інфекція вірусом гепатиту B, за наведеними в матеріалі даними, уражає близько 257,5 млн людей у світі та може спричиняти цироз і гепатоцелюлярну карциному.

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