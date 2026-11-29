Дослідники Медичної школи Ікана в Маунт-Сінай встановили, що арилвуглеводневий рецептор AHR пригнічує відновлення пошкоджених нервових волокон — аксонів. Генетичне видалення цього білка з нейронів або пригнічення його активності препаратами посилило регенерацію нервових волокон у дослідах.

Як повідомляє ScienceDaily, у мишей із травмами спинного мозку або периферичних нервів пригнічення AHR також поліпшило відновлення рухів і чутливості. Результати роботи опублікували в журналі Nature.

Баланс між захистом і відновленням

Після травми AHR активує у нейронах захисні механізми, що підтримують протеостаз — процес, який допомагає білкам зберігати правильну структуру та функції й запобігає накопиченню пошкоджених білків. Це дає нервовим клітинам змогу витримувати стрес після ушкодження, однак водночас обмежує утворення нових білків, необхідних для відновлення аксонів.

Керівник дослідження, професор нейрохірургії та нейронаук Хон'янь Цзоу, пояснив, що AHR діє як своєрідне гальмо: він зміщує пріоритет нейронів у бік подолання стресу, а не відбудови пошкоджених зв'язків.

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Білок, потрібний для регенерації

Науковці також з'ясували, що регенеративна відповідь залежить від білка HIF-1α. Він відомий насамперед участю в адаптації клітин до низького рівня кисню та регулює гени, пов'язані з метаболізмом, клітинною адаптацією і відновленням тканин.

AHR спочатку описали як рецептор, що реагує на чужорідні хімічні речовини, зокрема токсини й забруднювачі довкілля. Нове дослідження вказує, що він також впливає на вибір нейрона між захисним станом і станом, сприятливим для регенерації.

Дослідницька група планує вивчати препарати-блокатори AHR і підходи генної терапії, які вибірково знижуватимуть активність білка в нейронах. Автори наголошують, що до застосування такого підходу в пацієнтів із неврологічними травмами потрібні додаткові дослідження ефективності, дозування та впливу на інші клітини.

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