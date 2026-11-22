Науковці, які проаналізували дані про 257 злиттів чорних дір, зафіксували помітний дефіцит об’єктів масою від 12 до 16 сонячних мас. Дослідження команди Каліфорнійського технологічного інституту може вказувати на існування окремої популяції чорних дір, що утворилися внаслідок прямого колапсу масивних зір без вибуху наднової, повідомляє ScienceDaily.

Проміжок у розподілі мас

Дослідники використали спостереження мережі гравітаційно-хвильових детекторів LIGO, Virgo та KAGRA, накопичені за останнє десятиліття. Вони встановили, що чорні діри масою близько 10 сонячних мас траплялися приблизно у трьох чвертях проаналізованих випадків злиття.

Водночас у діапазоні від 12 до 16 сонячних мас виявили виразну нестачу чорних дір. Автори роботи зазначають, що це перший випадок виявлення настільки чіткого проміжку в розподілі мас цих об’єктів. Також чорні діри поблизу позначки у 10 сонячних мас мали швидкості обертання, зосереджені у вужчому діапазоні, ніж у ширшої популяції чорних дір.

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Ймовірний слід невдалих наднових

Сукупність ознак — велика кількість чорних дір приблизно десяти сонячних мас, дефіцит об’єктів у діапазоні 12–16 сонячних мас і схожі характеристики їхнього обертання — узгоджується з припущенням про спільну історію формування. Одним із можливих пояснень є прямий колапс масивних зір у чорні діри без яскравого вибуху наднової.

Астрономи досі не підтвердили жодного конкретного випадку такої невдалої наднової. На відміну від звичайних наднових, які створюють яскравий спалах, прямий колапс зорі може майже не залишати видимих слідів. Гравітаційні хвилі, що виникають під час злиттів чорних дір, дають змогу досліджувати походження об’єктів, формування яких могло відбутися без помітного електромагнітного випромінювання.

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