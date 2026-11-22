Міжнародна група науковців виявила раніше неописану генетично пов’язану хворобу сітківки, яка поступово звужує периферичне поле зору та ускладнює бачення в сутінках і темряві. Центральний зір у людей із цим станом може залишатися добрим упродовж значної частини життя, повідомляє ScienceDaily.

Варіант гена EFEMP1

Дослідники пов’язали стан із варіантом p.Arg140Trp у гені EFEMP1. Офіційної назви хвороба ще не має, однак науковці називають її пізньою дегенерацією сітківки, пов’язаною з EFEMP1. За їхніми даними, цей генетичний варіант спричиняє надмірне накопичення матеріалу між клітинами ока.

Робота, опублікована в JAMA Ophthalmology, охопила три неспоріднені родини з різних країн, носіїв p.Arg140Trp. Їхні симптоми порівняли з проявами в іншій родині, що мала варіант p.Arg345Trp того самого гена. Останній уже пов’язують із захворюванням, яке насамперед уражає макулу та центральний зір.

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Ранній функціональний маркер

Нова форма хвороби починається у периферичних ділянках сітківки. Особливо помітними симптоми можуть ставати ввечері або вночі, коли зір більше залежить від паличок — світлочутливих клітин сітківки, що допомагають бачити за слабкого освітлення.

Науковці встановили, що в уражених людей палички надто повільно відновлюються після переходу від яскравого світла до темряви. Таку функціональну аномалію можна виявити навіть тоді, коли сітківка ще має структурно неушкоджений вигляд. За словами дослідників, це може стати раннім маркером хвороби до втрати фоторецепторів.

Поширеність варіанта p.Arg140Trp поки невідома: дослідники припускають, що він трапляється нечасто, але для оцінки кількості носіїв потрібні більші дослідження. Вони також зазначають, що вивчення рідкісних спадкових хвороб очей може допомогти пояснити механізми вікових захворювань сітківки, зокрема вікової макулярної дегенерації.

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