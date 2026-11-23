Дослідники Единбурзького університету у Великій Британії виявили, що відмінності в низці факторів серцево-судинного ризику можуть бути помітними за три десятиліття до інфаркту, інсульту чи іншої серцево-судинної події. Про це повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі JAMA Network Open.

Дані понад 100 тисяч учасників

Науковці проаналізували інформацію більш ніж про 100 тисяч людей, зібрану у чотирьох популяційних дослідженнях у США, Норвегії та Великій Британії у 1985–2019 роках. Вони вивчали динаміку артеріального тиску, діабету, індексу маси тіла, функції нирок, фізичної активності та показників крові у людей, у яких згодом сталася серцево-судинна подія, і в учасників без таких подій.

Систолічний артеріальний тиск у людей, які згодом мали серцево-судинне захворювання, був вищим уже за 30 років до події — приблизно на 4 мм рт. ст. Ближче до події різниця зростала до 7 мм рт. ст. У молодших жінок показники тиску були нижчими, ніж у чоловіків того ж віку, однак приблизно після 65 років ця тенденція змінювалася.

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Відмінності за віком і біомаркерами

Люди, у яких серцево-судинна подія сталася у молодшому віці, частіше мали діабет і вищий індекс маси тіла ще за десятиліття до неї. Також дослідники зафіксували ранні відмінності у біомаркерах крові. Зокрема, зміни рівня білка NT-proBNP, який використовують для моніторингу серцевої недостатності, були помітними за 10 років до події.

Автори роботи зазначили, що відстеження динаміки традиційних і нетрадиційних факторів ризику може допомогти точніше оцінювати ймовірність тяжких серцево-судинних подій. Дослідження не аналізувало можливі відмінності траєкторій факторів ризику та біомаркерів між етнічними групами.

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