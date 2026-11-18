Дослідники з Утрехта, Лейдена та Мюнхена встановили, що одна з необхідних умов надпровідності — утворення пар електронів — може зберігатися за кімнатної температури. Результати роботи, опублікованої в журналі Science, відкривають новий напрям пошуку матеріалів, здатних проводити струм без електричного опору, повідомляє ScienceDaily.

Пари без надпровідності

Для надпровідності електрони мають об’єднатися в так звані куперівські пари та рухатися узгоджено, перебуваючи у спільному квантовому стані. Саме така колективна узгодженість, відома як фазова когерентність, дає змогу струму проходити через матеріал без опору.

У звичайних надпровідниках формування пар і їхня узгоджена поведінка виникають за однієї температури. Натомість у високотемпературних надпровідниках електрони можуть утворювати пари за значно вищих температур, ніж температура, за якої матеріал стає надпровідним. Науковці з’ясували, що ці пари можуть залишатися стабільними навіть за кімнатної температури.

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Ключова перешкода

Автори роботи припускають, що головним обмеженням для надпровідності за вищих температур може бути не утворення електронних пар, а здатність цих пар координувати свою квантову поведінку. Без фазової когерентності пари існують, однак матеріал не демонструє надпровідних властивостей.

Дослідження стало можливим завдяки обладнанню, яке команда розробила для розділення струму, що проходить через окремі електрони, і струму, який переносять електронні пари. Це дало змогу окремо простежити момент утворення пар та їхню поведінку в матеріалі.

Робота не означає, що надпровідність за кімнатної температури вже досягнуто. Водночас вона свідчить, що електронні пари можуть зберігатися без екстремального охолодження. Один із керівників дослідження Інґмар Сварт планує надалі вивчати механізми фазової когерентності.

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