Науковці виявили в мозку мишей карту рухів частин тіла — News-Medical

Науковці Дослідницької дитячої лікарні Святого Юди та Колумбійського університету виявили у вторинній моторній корі мозку мишей раніше невідому карту ділянок, пов’язаних із різними частинами тіла. Для цього команда застосувала високошвидкісну оптичну візуалізацію мозку. Про результати, опубліковані в журналі Nature Communications, повідомляє News-Medical.

Активність у стані спокою

Дослідники спершу вивчали основні ділянки мозку, які керують рухами. Під час періодів спокою вони зафіксували сильні коливання активності в сенсорних зонах. Активність кожної з таких зон синхронізувалася з невеликою ділянкою вторинної моторної кори, яку також називають M2.

Коли науковці зіставили ці ділянки M2, вони утворили карту частин тіла. Подальше дослідження активності нейронів у цих субрегіонах підтвердило, що їхня активація залежала від того, яку саме частину тіла використовувала тварина.

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Реакція на різні рухи

Порівняння патернів активності за різних рухів показало, що вторинна моторна кора сильніше активується під час складних скоординованих дій, у яких задіяно кілька частин тіла. За простих рухів її залучення було короткочасним, тоді як за складніших — тривалішим.

Голова відділу наук про візуалізацію Дослідницької дитячої лікарні Святого Юди Елізабет Гіллман зазначила, що безперервне спостереження за активністю всього мозку дало змогу виявити зв’язки між кількома зонами, які попередні підходи могли не показувати. За її словами, метод дає можливість бачити, як мозок контролює рухи в реальному часі, і потенційно досліджувати порушення цієї системи за неврологічних захворювань або травм мозку.

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