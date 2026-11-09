Науковці виявили зв’язок білка Miro1 з інсулінорезистентністю — ScienceDaily

Дослідники встановили, що білок Miro1 може бути залучений до розвитку інсулінорезистентності — ключової ознаки діабету 2 типу. Вищий рівень цього білка виявили у скелетних м’язах людей із захворюванням. Про результати дослідження, опублікованого в Nature Communications, повідомляє ScienceDaily.

Білок на мембрані мітохондрій

Miro1, або Mitochondrial Rho GTPase1, міститься на зовнішній мембрані мітохондрій — клітинних структур, що виробляють енергію. Науковці досліджували його в лабораторних клітинах, доклінічних моделях і за участю людей із діабетом 2 типу. Результати показали, що накопичення Miro1 погіршувало реакцію м’язів на інсулін.

У доклінічних моделях вилучення цього білка відновлювало відповідь м’язової тканини на інсулін. На думку авторів, це свідчить про безпосередній внесок Miro1 у порушення чутливості до інсуліну.

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Вплив аеробних вправ

Окремо команда провела рандомізоване контрольоване дослідження за участю людей з ожирінням і діабетом 2 типу. Учасників, які виконували аеробні вправи, порівнювали з групою, що отримувала стандартну медичну допомогу.

У групі фізичної активності рівень Miro1 у м’язах знизився. Ці зміни супроводжувалися поліпшенням чутливості до інсуліну та здатності м’язів виробляти енергію. Автори припускають, що зменшення кількості цього білка може бути одним із механізмів, через які фізична активність покращує реакцію організму на інсулін.

Перспектива для лікування

Старший автор роботи Джон П. Кірван зазначив, що дослідження визначає Miro1 як потенційну терапевтичну мішень. Водночас безпечність та ефективність безпосереднього впливу на цей білок для лікування людей із діабетом 2 типу ще необхідно встановити. Відновлення відповіді на інсулін наразі продемонстрували лише у доклінічних моделях, тоді як у людей дослідники зафіксували зниження рівня Miro1 після вправ разом із покращенням чутливості до інсуліну.

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