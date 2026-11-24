Дослідники Коледжу сільськогосподарських наук Університету штату Орегон виростили картоплю в матеріалах, що імітують місячний реголіт — пил і каміння на поверхні Місяця. Експеримент показав, що картопля може пройти повний життєвий цикл у такому субстраті за додавання органічної речовини.

П’ять типів імітованого реголіту

Як повідомляє Space.com, команда використала п’ять матеріалів, схожих на реголіт із різних ділянок місячної поверхні. Вони імітували реголіт місячних морів і височин, що мають різний склад поверхневих порід.

Результати дослідження опублікували 20 листопада в журналі Microgravity Science. Роботу фінансувало NASA.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Роль вермикомпосту

До імітованого реголіту науковці додавали різну кількість вермикомпосту — багатого на поживні речовини органічного матеріалу. Суміш із 30% вермикомпосту дала результат, приблизно співставний із вирощуванням картоплі у звичайному ґрунті.

За словами постдокторанта лабораторії Аймеріка Гойєра Девіда Генді, компост може послаблювати токсичність місячного реголіту, зменшуючи вплив шкідливих сполук на рослини. Дослідники розглядають такий підхід як крок до створення систем виробництва їжі для тривалого освоєння Місяця людиною.

Читай нас у