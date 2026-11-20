Дослідники на чолі з фахівцями Університету Гріффіта висунули гіпотезу, за якою алергічні захворювання можуть починатися з порушення енергетичної роботи епітеліальних клітин, що формують бар’єрні поверхні шкіри, кишківника, носа, легень і стравоходу. Про це повідомляє News-Medical.

Автори проаналізували дані 116 когорт типу «випадок — контроль», що охоплювали 3 776 пацієнтів. На їхню думку, мітохондрії — клітинні структури, які забезпечують виробництво енергії, — можуть не справлятися з енергетичним навантаженням і стресом сучасного довкілля. Тоді бар’єрні клітини, за гіпотезою науковців, надто легко подають сигнал тривоги, а імунні явища, які розпізнають як алергію, виникають згодом.

Дані щодо еозинофільного езофагіту

Найпереконливіші дані дослідники зафіксували при еозинофільному езофагіті — алергічному захворюванні стравоходу. У всіх 13 незалежних когортах пацієнтів виявили зниження роботи клітинної програми, яка видаляє пошкоджені мітохондрії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

При екземі зміни у шкірному бар’єрі та антиоксидантному захисті виявили навіть на неуражених запаленням ділянках шкіри. Водночас такий сигнал не був універсальним: його не зафіксували при сформованій астмі та назальних поліпах, а при сінній гарячці він був лише частково присутній.

Гіпотеза потребує перевірки

Автори припускають, що різні чинники сучасного середовища можуть впливати на спільну ціль — енергетичну здатність бар’єрних клітин. Серед них у роботі названі перероблені харчові продукти, забруднення, мікропластик, мийні засоби, нестача харчових волокон і раннє застосування антибіотиків.

Керівник дослідження, клінічний імунолог Пітер Сміт, наголосив, що йдеться не про встановлений механізм і не про новий метод лікування, а про гіпотезу, яку необхідно перевірити. Наступним кроком дослідники назвали безпосереднє вимірювання стану таких клітин у немовлят до розвитку алергії. Статтю «The origins of allergy: An outside-in, bioenergetic hypothesis» опублікували в журналі Allergy.

Читай нас у