Дослідники Університету Чикаго та Університету Джонса Гопкінса проаналізували, як різні типи клітин реагують на алкоголь, нікотин і кофеїн залежно від генетичних відмінностей людей. Команда профілювала понад 1,4 млн клітин, щоб створити детальнішу картину взаємодії генів і чинників довкілля, повідомляє News-Medical.

Клітини з різним генетичним фоном

Для роботи науковці використали зразки дорослих донорів із проєкту International HapMap. Клітини перепрограмували так, щоб вони могли розвиватися в різні типи клітин, а потім вирощували у тривимірних культурах, які відтворюють ранні стадії розвитку. Після обробки алкоголем, нікотином або кофеїном дослідники застосували одноклітинні технології, що дали змогу визначити тип кожної клітини, її донора та реакцію на вплив речовин.

Науковці шукали генетичні варіанти, пов’язані з рівнем експресії генів — кількістю РНК, яку виробляє клітина. Такі ділянки ДНК називають eQTL. Частина з них пов’язана з базовими відмінностями в активності генів між людьми, тоді як інші змінюють цей зв’язок лише після певного впливу. Дослідники назвали останні response eQTL — eQTL відповіді.

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Зв’язок із ділянками ризику хвороб

За даними роботи, базові eQTL частіше розташовані поблизу початку гена, а eQTL відповіді — у ділянках-підсилювачах, які регулюють активність генів. Водночас eQTL відповіді значно частіше перетинаються з генетичними варіантами, які раніше пов’язували з ризиком захворювань.

Зокрема, команда виявила eQTL, що після впливу алкоголю впливає на ген LNX2 у клітинах, які вистилають кишківник. Ця ділянка лежить у підсилювачі та збігається з генетичним сигналом ризику запального захворювання кишківника. Автори наголосили, що результат не означає, ніби вживання алкоголю спричиняє це захворювання, але демонструє залежність ефектів від поєднання генетичного фону, типу клітин і конкретного впливу.

Основа для індивідуальних прогнозів

Дослідники вважають, що такі дані в майбутньому можуть допомогти точніше прогнозувати індивідуальну реакцію людини на чинники довкілля та лікування. Роботу опублікували в журналі Cell Genomics.

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