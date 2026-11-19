Після потужної геомагнітної бурі 11 травня 2024 року навколо Землі на короткий час сформувалися чотири окремі електронні радіаційні пояси. Таку конфігурацію виявили вперше, повідомляє ScienceAlert. Бурю, яку називають подією до Дня матері, описують як найсильнішу за 20 років.

Як змінилася структура поясів

Зазвичай Землю оточують два пояси Ван Аллена — тороїдальні зони заряджених частинок, захоплених магнітним полем планети. У внутрішньому поясі переважають високоенергетичні протони, у зовнішньому — електрони високих енергій. Їх відкрили 1958 року за даними першого американського супутника Explorer 1 і назвали на честь фізика Джеймса Ван Аллена.

Після бурі приплив електронів у навколоземний простір був значним, однак чотири пояси виникли не безпосередньо через їх накопичення. Електромагнітні взаємодії локально виводили електрони з поясів і створювали між ними тимчасові проміжки. Упродовж кількох днів і тижнів після бурі спершу утворилася структура з трьох поясів, а до червня 2024 року — з чотирьох.

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Спостереження із супутника

Явище досліджували за допомогою телескопа Energetic Particle Telescope на борту супутника Європейського космічного агентства PROBA-V. Апарат рухається сонячно-синхронною полярною орбітою на висоті 820 кілометрів над Землею. До серпня 2024 року радіаційні пояси повернулися до звичної двопоясної структури.

Дослідники пов’язують появу кількох поясів із корональними викидами маси, що збурюють космічне середовище Землі та змінюють потоки частинок у радіаційних поясах. Електрони можуть взаємодіяти з електромагнітними хвилями, розсіюватися в атмосфері та поступово зміщуватися всередину або назовні в магнітному полі Землі. Подібна трьохпоясна система вже спостерігалася у 2012 році, а також неодноразово після значних геомагнітних бур у 2024–2026 роках.

Високоенергетичні електрони й протони становлять небезпеку для електроніки космічних апаратів, сонячних панелей та астронавтів. Результати дослідження опублікували в журналі npj Space Exploration.

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