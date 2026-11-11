Дослідники з Bharati Vidyapeeth Deemed University у Пуне, Індія, висунули гіпотезу, за якою варіації коротких повторюваних ділянок ДНК — CAG-повторів — можуть становити частину досі не поясненої спадкової складової шизофренії та біполярного розладу. Про це пише News-Medical з посиланням на рецензовану статтю формату Perspective у журналі Genomic Psychiatry.

Автори на чолі з Махабалешваром В. Хегде зазначають, що близнюкові дослідження оцінюють спадковість цих розладів у 81%, тоді як поширені генетичні варіанти, виявлені масштабними геномними дослідженнями, пояснюють приблизно чверть ризику. Науковці припускають, що дослідження асоціацій у всьому геномі значною мірою не врахували повторювані послідовності ДНК.

45 генів-кандидатів

CAG — це тринуклеотидна послідовність, що кодує амінокислоту глутамін. Значне збільшення кількості таких повторів в окремих генах пов'язують із хворобою Гантінгтона та деякими спіноцеребелярними атаксіями. За даними авторів, психотичні симптоми шизофренічного або біполярного типу за цих захворювань трапляються частіше, ніж у загальній популяції.

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Команда визначила 45 генів-кандидатів із CAG-повторами: десять із них пов'язані з класичними нейродегенеративними хворобами внаслідок розширення повторів, ще три мають повтори поза кодуючими ділянками, а 32 характеризуються помірно розширюваними поліморфними повторами. Автори припускають, що сукупний ефект помірних змін у багатьох таких генах може бути пов'язаний із психозом без загибелі нейронів.

Модель за участю астроцитів

Запропонований механізм стосується астроцитів — клітин, які постачають нейронам глутамін, необхідний для утворення глутамату та ГАМК. За моделлю авторів, білки зі збільшеними ділянками глутаміну можуть підвищувати потребу астроцитів у цій амінокислоті. Це потенційно здатне зменшити доступність глутаміну для нейронів і вплинути на рівні глутамату, ГАМК та глутатіону.

Як непрямий аргумент дослідники наводять метааналіз 28 досліджень за участю 647 пацієнтів і 608 учасників контрольних груп. Він вказав на вищий рівень глутаміну та нижчий рівень глутамату в медіальній лобовій ділянці мозку людей із шизофренією за даними магнітно-резонансної спектроскопії. Водночас автори підкреслюють, що їхня модель потребує перевірки: даних про довжину CAG-повторів у популяціях людей із шизофренією та біполярним розладом поки недостатньо. Для її тестування пропонують застосовувати методи геномного аналізу повторів і одноклітинну транскриптоміку.

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