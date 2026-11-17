Міжнародна група науковців визначила межі безпечного функціонування кріосфери Землі — усіх замерзлих компонентів планети — та дійшла висновку, що людство вже вийшло за ці межі за кількома показниками. Про це повідомляє ScienceAlert з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Science.

Чотири показники кріосфери

Дослідники оцінили безпечний стан кріосфери за чотирма параметрами, спираючись на кліматичні дані голоцену — відносно стабільного періоду останніх 11 700 років. До кріосфери належать морський і озерний лід, сніговий покрив та мерзлі ґрунти.

За розрахунками авторів, для збереження безпечного простору на суходолі має залишатися щонайменше 27,48 мільйона гігатонн льоду. Середньорічна площа морського льоду повинна становити не менш як 19,8 мільйона квадратних кілометрів, температура ґрунту в районах вічної мерзлоти — не бути вищою за мінус 6,6 градуса Цельсія, а сніговий покрив має охоплювати щонайменше 38,8 мільйона квадратних кілометрів суші.

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Показники вже нижчі за межі

У 2018 році обсяг наземного льоду на планеті оцінювали приблизно у 27,63 мільйона гігатонн — лише трохи вище встановленої межі. Водночас, за оцінкою науковців, через уже здійснені викиди буде втрачено ще понад 0,64 мільйона гігатонн льоду, що означає перетин цього порогу.

Середньорічна площа морського льоду у 2024 році становила 16,5 мільйона квадратних кілометрів, що нижче за визначений орієнтир. Температура ґрунту в зоні вічної мерзлоти у 2000–2014 роках, за кліматичним моделюванням, коливалася від мінус 6 до мінус 5,3 градуса Цельсія — тобто була вищою за безпечну межу. Середня площа снігового покриву у 2024 році дорівнювала 35,9 мільйона квадратних кілометрів, також не досягнувши встановленого показника.

Автори дослідження пов’язують деградацію кріосфери зі спалюванням викопного палива, інтенсифікацією сільського господарства та масштабними змінами у використанні земель. Вони закликали терміново зупинити й скоротити викиди парникових газів і чорного вуглецю, а також зменшити локальний людський вплив, зокрема розширення інфраструктури в кріосферних регіонах.

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