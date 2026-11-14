Науковці захистили звіт ООН про перевищення 1,5°C на COP31 — Climate Home News

На кліматичній конференції COP31 в Анталії, Туреччина, автори звіту Програми ООН з навколишнього середовища (UNEP) про перевищення порогу глобального потепління на 1,5°C захистили наукову достовірність документа. Це сталося після того, як Саудівська Аравія та інші великі країни, що розвиваються, поставили під сумнів наукову обґрунтованість звіту й прагнули не допустити згадок про нього в головному політичному рішенні саміту, повідомляє Climate Home News.

Звіт Limiting Overshoot, який UNEP оприлюднила у вересні, розглядає способи мінімізувати майже неминуче перевищення температурної межі Паризької угоди, його наслідки для людей та екосистем, а також можливості знизити температуру в майбутньому. ЄС, Велика Британія, група найменш розвинених країн і малі острівні держави домагаються, щоб реагування на перевищення 1,5°C стало одним із пріоритетів COP31.

Суперечка щодо наукового огляду

За даними співрозмовників видання, під час закритих консультацій Арабська група на чолі із Саудівською Аравією заявляла, що звіт не пройшов рецензування. Водночас блок однодумців серед країн, що розвиваються, до якого входять Індія та Китай, закликав не посилатися в підсумковому рішенні на звіти, підготовлені поза кліматичним процесом ООН.

Дебра Робертс, яка входила до головної координаційної групи звіту та раніше співголовувала Робочою групою II Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC), заявила, що автори дотримувалися стандартної процедури глобального оцінювання наявних наукових досліджень. За її словами, відмінність від процедур IPCC полягала в тому, що уряди не переглядали результати роботи.

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44 автори та 44 рецензенти

Над звітом упродовж року працювали 44 експерти з різних країн, а їхню роботу перевіряли ще 44 рецензенти. Робертс зазначила, що документ пройшов внутрішню перевірку авторами, зовнішнє рецензування та оцінку UNEP.

Автори також заперечили, що належність документа до так званої сірої літератури — матеріалів, опублікованих поза традиційними академічними журналами, — означає нижчу якість. Вони нагадали, що звіти UNEP про розрив у викидах та адаптації, а також матеріали Міжнародного енергетичного агентства регулярно використовують в оцінках IPCC і часом згадують у рішеннях кліматичних конференцій.

Суперечка відбувається на тлі тривалих розбіжностей в IPCC щодо графіка наступного циклу оцінок. Більшість урядів прагне завершити ключові звіти до наступного Глобального підбиття підсумків кліматичних дій у листопаді 2028 року. Водночас Саудівська Аравія, Індія та держава-агресор Росія виступають проти такого темпу, вважаючи його надто стислим для участі науковців і урядів країн, що розвиваються. IPCC має повернутися до цього питання під час онлайн-зустрічі на початку грудня.

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