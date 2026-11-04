Науковці закликали Еквадор протидіяти контрабанді морських ігуан — Mongabay

Науковці закликали владу Еквадору посилити боротьбу з незаконним вивезенням морських ігуан із Галапагоських островів. Автори листа, опублікованого в журналі Science, пропонують перевірити системи виявлення контрабанди в аеропортах, посилити контроль за їхньою роботою та ліквідувати мережі незаконної торгівлі, повідомляє Mongabay.

У серпні еквадорська влада затримала в аеропорту Кіто росіянку, яка намагалася вивезти до Ісландії 32 живі морські ігуани. Тварин зв'язали та помістили у вісім пластикових контейнерів. Зневоднених ящірок передали до природоохоронного центру в провінції Пічинча, а приблизно через місяць 24 ігуани, що вижили, випустили на Галапагоських островах, звідки їх, імовірно, викрали.

У травні також затримали трьох громадян Таїланду з 12 молодими морськими ігуанами, призначеними для азійських ринків. Загалом від початку року влада конфіскувала майже 50 таких тварин.

Торгівля попри заборону

Морська ігуана Amblyrhynchus cristatus є видом, що перебуває під загрозою, та єдиною у світі ящіркою, яка плаває в океані й живиться морськими водоростями. Науці відомо близько 11 її підвидів. Законодавство Еквадору забороняє вилучати будь-яких диких тварин із Галапагоських островів.

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У 2025 році морських ігуан внесли до Додатка I Конвенції CITES, що забороняє їхню міжнародну комерційну торгівлю. Водночас колекціонери в Європі та Азії продовжують шукати цих тварин як екзотичних домашніх улюбленців.

Лазівки у міжнародних правилах

Дослідження легальної міжнародної торгівлі, на які посилаються природоохоронці, викликали сумніви щодо походження галапагоських наземних і морських ігуан, яких продають за кордоном як вирощених у неволі. Еквадор не декларував експорт живих ендемічних ігуан, однак Швейцарія, Уганда, Малі та Японія видавали дозволи CITES на експорт окремих тварин із позначкою про розведення в неволі.

Науковці та природоохоронці закликають країни-учасниці CITES уточнити правила, щоб унеможливити легалізацію потомства тварин, незаконно вилучених із природи. За оцінкою авторів листа, контрабандисти можуть залучати місцевих дрібних рибалок, чиї доходи скорочуються через бідність, зменшення рибних запасів і тиск наркокартелів.

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